Tribunal federal ordena al gobierno de Trump a dejar de “intimidar” a funcionarios electorales

El viernes, una jueza federal de California prohibió al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) amenazar o coaccionar a los trabajadores electorales para que dejaran de procesar las papeletas.

La orden emitida por la jueza Trina L. Thompson en el Distrito Norte de California responde a una demanda presentada el viernes por sindicatos que buscan impedir que el Departamento de Justicia intimide a los trabajadores electorales.

Cabe destacar que la orden de emergencia se emitió sin que el DOJ se pronunciara sobre el caso.

“El día de las elecciones está a la vuelta de la esquina”, escribió Thompson. “Las papeletas ya se han distribuido. Los estadounidenses ya han comenzado a votar. Los trabajadores ya han comenzado a procesar las papeletas. Dadas las consecuencias de la inacción, el Tribunal no ve razón para retrasar su fallo”.

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También prohíbe al Departamento de Justicia exigir a los funcionarios electorales locales que separen o no cuenten las papeletas que el gobierno federal considere que pudieron haber sido emitidas por votantes no elegibles.

El fiscal federal principal de Los Ángeles, Bill Essayli, advirtió que “cualquier funcionario electoral que procese a sabiendas la papeleta de un no ciudadano se expone a problemas legales”.

El jueves, Associated Press obtuvo citaciones judiciales emitidas a funcionarios electorales del condado de Los Ángeles. Las citaciones solicitan cualquier documento y comunicación relacionada con las cartas enviadas en julio y octubre por funcionarios federales a funcionarios electorales estatales, en las que se detallan las acusaciones sobre votantes no ciudadanos. También buscan información sobre los esfuerzos para impedir que se contabilicen los votos de los no ciudadanos. Al menos tres funcionarios electorales del condado de Los Ángeles han sido citados a comparecer ante un gran jurado al día siguiente de las elecciones.

No está claro si el DOJ tiene la intención de presentar cargos penales contra alguien. El departamento no suele citar a comparecer ante un gran jurado a personas que considera objeto de una investigación penal.

Otro revés para Trump en California

Un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes la solicitud del DOJ para que California anule las boletas electorales impugnadas recibidas en las elecciones de medio término, y horas después, otro juez federal prohibió al departamento intimidar a los trabajadores electorales involucrados en el procesamiento de dichas boletas.

Los fallos del viernes representan los últimos reveses para los esfuerzos del gobierno de Trump por ejercer control sobre las elecciones estatales.

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El gobierno ha alegado que California envió boletas a unas 20,000 personas que podrían no ser ciudadanas estadounidenses. Exige que el estado anule esas boletas y no las cuente hasta que se verifique la ciudadanía. Funcionarios de California afirman que la lista es muy poco confiable y que probablemente incluye a muchas personas que sí son ciudadanas estadounidenses.

Un juez de distrito rechazó enérgicamente esa solicitud el miércoles y advirtió que las exigencias del Departamento de Justicia podrían privar del derecho al voto a los ciudadanos.

“Como determinó el tribunal de distrito —y no observamos ningún error claro— no existe una manera viable de identificar y separar las papeletas de votantes específicos sin consecuencias potencialmente catastróficas para todo el sistema”, escribió el panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en su fallo de 2 a 1.

La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Mark J. Bennett, nombrado por el presidente Donald Trump, y el juez Gabriel P. Sánchez, nombrado por el expresidente Joe Biden.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el fallo. Sin embargo, en una declaración sobre los esfuerzos generalizados para erradicar el voto de no ciudadanos, afirmó: “La ley federal prohíbe que los no ciudadanos voten. Hacer cumplir esa ley no es un tema prioritario. Es responsabilidad del Departamento”.

Millones de personas ya han votado en California en las elecciones de medio término que concluyen el martes. Cientos de miles de papeletas ya han sido procesadas. Los funcionarios electorales han indicado que los votos procesados ​​no pueden vincularse con los votantes que los emitieron.

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En otros lugares, la administración Trump emitió numerosas citaciones en Alaska en el marco de una controversia sobre candidatos que podrían perjudicar a otros. El Departamento de Justicia también proporcionó una lista de presuntos votantes no ciudadanos a funcionarios del estado de Washington.

Los abogados del Departamento de Justicia han declarado previamente que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En su voto particular, el juez Patrick J. Bumatay argumentó que la negativa de California a separar las papeletas fomenta la violación de la ley federal.

“California afirma que no puede hacer nada para prevenir el voto ilegal”, escribió Bumatay, nombrado por Trump. “Esto socava el interés del gobierno federal en promover la integridad electoral y evitar la dilución de los votos legales”.

Grupos externos obtienen acceso a la lista en disputa

En un tercer fallo emitido el viernes, otro juez federal ordenó a la administración Trump que compartiera la lista de nombres en disputa con los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y el Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA. Estos desean examinar quiénes figuran en la lista y evaluar su impacto en los votantes elegibles.

Será la primera vez que una organización no gubernamental tenga la oportunidad de evaluar la validez de la lista de unos 20,000 nombres. El gobierno federal apeló la decisión de inmediato el viernes por la noche.

Una demanda presentada por los grupos al Departamento de Seguridad Nacional citaba ejemplos de otros estados en los que se demostró que los datos del gobierno federal incluían erróneamente a miles de ciudadanos. Se argumentó que los métodos de cotejo de datos conllevan el riesgo de privar a los ciudadanos de su derecho al voto o de disuadirlos de ejercerlo. Además, los demandantes sostuvieron que las listas podrían afectar de manera desproporcionada a los ciudadanos naturalizados que tienen pleno derecho legal a votar.

El Departamento de Justicia sostiene que las consecuencias serían igual de graves si no se separan las papeletas.

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