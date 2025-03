El caso comenzó hace cuatro años, cuando el gobierno mexicano presentó su demanda de gran impacto contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock Inc.

Las empresas rechazan las acusaciones de México, argumentando que el país no se acerca a demostrar que son responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer violencia.

El fallo eventual del Tribunal Supremo, esperado para finales de junio, también podría afectar otras demandas similares derivadas de tiroteos masivos. Sin embargo, ese aspecto del caso no pareció ser un enfoque principal durante los argumentos orales. El abogado de Smith & Wesson, Noel Francisco, dijo en un comunicado que las excepciones no son relevantes porque México no puede mostrar una conexión directa entre las prácticas comerciales de las empresas y la violencia de los cárteles.