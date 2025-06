Cuando los hijos de familias adineradas alcanzan la edad adulta, a menudo se benefician de la generosidad de sus padres en forma de un fondo fiduciario. Es otra forma en que aventajan a sus compañeros menos ricos, que pueden no recibir nada en absoluto, o incluso se espera que mantengan a sus familias.

“Sabemos que el motor económico de Estados Unidos está funcionando, pero no todos se sienten conectados a su valor y las formas en que puede beneficiarlos”, escribió Moore. “Si podemos demostrar a nuestra próxima generación los beneficios de la inversión y la salud financiera, podemos encaminarlos hacia la prosperidad” .

El economista Darrick Hamilton, de The New School, quien propuso por primera vez la idea de los bonos para bebés hace un cuarto de siglo, dijo que la propuesta republicana exacerbaría en lugar de reducir las brechas de riqueza. Visualizó un programa que sería universal pero que daría a los niños de familias pobres una dotación mayor que a sus compañeros más ricos, en un intento por nivelar el campo de juego. El dinero sería manejado por el gobierno, no por empresas privadas en Wall Street.