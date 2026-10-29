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Trump y sus asesores ayudaron a Bolsonaro a huir a Estados Unidos, según el NYT

El avión privado en el que viajó junto a su familia fue gestionado por la Casa Blanca

29 de octubre de 2026 - 2:52 PM

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Flávio Bolsonaro llegó el 29 de octubre al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa-Locka en Florida. (Marta Lavandier)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus asesores ayudaron al senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro a huir a Estados Unidos y se espera que favorezcan su residencia permanente, según informó este jueves The New York Times.

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El Times, que cita fuentes gubernamentales estadounidenses, indica que Bolsonaro está en Florida con un “estatus temporal” migratorio concedido bajo las “órdenes” de Trump “y probablemente se le concederá una residencia permanente más adelante”.

El lunes, tras su derrota electoral, Flávio Bolsonaro fue notificado de una orden judicial que le prohibía abandonar el país y le exigía entregar su pasaporte en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.

El excandidato presidencial, su mujer y sus dos hijas atravesaron la frontera de Brasil a Argentina, embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú, hicieron escala en Guayaquil (Ecuador) y aterrizaron este miércoles en Miami (EE.UU.).

El derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami tras huir de Brasil. La sorpresiva decisión se produjo luego de 48 horas en las que Bolsonaro se negó a reconocer la victoria del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y amenazó con intentar anular los resultados electorales.Bolsonaro está bajo investigación del Tribunal Supremo de Brasil por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva en dos casos.
1 / 8 | Flávio Bolsonaro aterriza en Miami: así llegó a Estados Unidos tras huir de Brasil. El derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami tras huir de Brasil. - Marta Lavandier

El avión privado en el que viajaron los Bolsonaro fue gestionado por un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca llamado Jason Miller, según dijo al diario una persona conocedora de la operación.

“Se espera que el Sr. Bolsonaro solicite en algún momento un estatus de residente permanente de EE.UU., conocido como tarjeta verde (green card)”, indica el reporte, que cita a un funcionario.

También señala que ese estatus permanente “sería procesado rápido”, como ya hizo Washington con el hermano pequeño del senador, Eduardo.

Eduardo Bolsonaro, que reside en Texas y obtuvo una “aprobación rápida” de su residencia permanente este pasado julio, tiene vínculos cercanos con el Gobierno de Trump y está “en contacto” con Miller, el funcionario que gestionó el transporte del senador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo al diario que Bolsonaro y sus familiares “fueron recibidos e inspeccionados” por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar a EE.UU. y después fueron puestos en libertad.

Un registro público del Gobierno al que tuvo acceso el Times “sugiere que el Sr. Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático cancelado a su llegada”, señala el artículo.

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