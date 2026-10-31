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Un muerto y seis heridos tras una balacera en una tienda de Halloween en California

Al menos tres personas se encontraban en estado crítico

31 de octubre de 2026 - 7:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente del FBI dijo en una declaración jurada que Piette tuvo relaciones sexuales con McGinnis por primera vez cuando ella tenía 11 o 12 años. (Archivo)
La policía indicó que el lugar sigue siendo una escena del crimen activa.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tiroteo el viernes por la noche en un centro comercial de Fairfield dejó una persona muerta y seis heridas, informó la policía de California.

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La policía dijo que respondió a un tiroteo alrededor de las 8:30 de la tarde dentro de Solano Town Center, en la tienda Spirit Halloween. En un mensaje en Facebook, señaló que había siete víctimas confirmadas con heridas de bala, una de las cuales murió más tarde a causa de sus lesiones.

Las demás fueron trasladadas a hospitales locales y al menos tres se encontraban en estado crítico.

Por el momento se desconocían la identidad de las víctimas y más detalles del tiroteo. Las autoridades están investigando el incidente.

La policía indicó que el lugar sigue siendo una escena del crimen activa, y que los agentes estaban hablando con testigos para identificar al sospechoso responsable de la balacera.

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