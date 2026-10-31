Un muerto y seis heridos tras una balacera en una tienda de Halloween en California

Un tiroteo el viernes por la noche en un centro comercial de Fairfield dejó una persona muerta y seis heridas, informó la policía de California.

La policía dijo que respondió a un tiroteo alrededor de las 8:30 de la tarde dentro de Solano Town Center, en la tienda Spirit Halloween. En un mensaje en Facebook, señaló que había siete víctimas confirmadas con heridas de bala, una de las cuales murió más tarde a causa de sus lesiones.

Las demás fueron trasladadas a hospitales locales y al menos tres se encontraban en estado crítico.

Por el momento se desconocían la identidad de las víctimas y más detalles del tiroteo. Las autoridades están investigando el incidente.