Nueva York - Unas 17 personas resultaron heridas, incluyendo 10 que recibieron heridas de bala, el martes por la mañana en una estación de metro de Brooklyn, Nueva York, confirmó el Departamento de Bomberos de Nueva York, luego que un hombre que portaba un chaleco de seguridad para construcción y una máscara antigas lanzó una granada de humo y abrió fuego en un vagón.

El personal de bomberos que respondió a los informes de humo en la estación de la calle 36 en el barrio de Sunset Park encontró a varias personas con disparos y artefactos sin detonar, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Posteriormente, la Policía de Nueva York informó que no hay dispositivos explosivos activos en este momento en la escena.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, indicó al periódico The New York Times que se ha dificultado la identificación del sospechoso, que no ha sido capturado, por las cámaras de seguridad en la estación no estaban funcionando al momento de ocurrir el incidente.

“La puerta de mi tren se abrió a la calamidad. Había humo y sangre y gente gritando”, dijo el testigo Sam Carcamo a la emisora de radio 1010 WINS, afirmando que vio una gigantesca columna de humo saliendo del tren N una vez que la puerta se abrió.

The Associated Press resaltó que cinco personas se encuentran en estado crítico, pero personal médico sostiene que esperan que sobrevivan. La Policía de Nueva York ordenó a todos sus oficiales a detener cualquier vehículo U-Haul (empresa que alquila camiones a ciudadanos para gestiones de autotransporte de carga) que vean en las calles y a arrestar a sus ocupantes, pues se piensa que el sospechoso huyó en un vehículo de la empresa con tablilla del estado de Arizona.

Un vídeo de un transeúnte muestra a personas tumbadas en el andén del metro en medio de lo que parecían ser pequeños charcos de sangre, mientras un anuncio por altavoz decía a todos los que estaban en el andén envuelto en humo que se subieran a un tren. Dentro de un vagón de metro, una persona yacía en el suelo, rodeada por otras. Fuera de la estación, un agente de policía gritó: “¡Vamos! Quítense de en medio”.

Los trenes que daban servicio a esa estación sufrieron retrasos durante la hora pico de la mañana.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell, indicó que el incidente no está siendo investigado como un acto terrorista, pero añadió que “no descarto nada en estos momentos”.

Agentes de la Policía de Nueva York ocuparon un arma de fuego en la escena, al igual que varios dispositivos para crear humo y otros artefactos que están bajo análisis. Los investigadores añadieron que piensan que el sospechoso tenía, al menos, dos cargadores extendidos (de 30 municiones cada uno) para la pistola ocupada.

Los investigadores resaltaron, además, que piensan que la pistola semiautomática se atascó, lo que evitó que el sospechoso continuara disparando. El Negociado federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) ya identificó al fabricante de la pistola, el lugar en donde se vendió y el primer dueño del arma.

El incidente se produjo en una línea de metro que atraviesa el sur de Brooklyn, en un barrio que se encuentra a unos 15 minutos en tren de Manhattan, y en el que predominan comunidades latinas y asiáticas. Las escuelas locales, incluida la Sunset Park High School al otro lado de la calle, fueron cerradas.

Danny Mastrogiorgio, de Brooklyn, acababa de dejar a su hijo en la escuela cuando vio a un grupo de pasajeros, entre los que había varios heridos, subiendo las escaleras del metro en la estación de la calle 25. Al menos dos tenían heridas visibles en las piernas, dijo.

“Era una locura”, dijo a The Associated Press. “Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando”.

Allan Lee estaba atendiendo su negocio, el Café Nube, cuando media docena de vehículos policiales y de bomberos convergieron repentinamente en la cuadra.

“Entonces empezaron a empujar a la gente que estaba en el bloque hacia el bloque adyacente y luego cerraron la entrada del metro” cerca de la puerta del café, dijo a la AP. Cuando se percató de la presencia de los agentes de la unidad de antiexplosivos y de los perros, tuvo la certeza de que no se trataba de un problema cotidiano del metro.

Juliana Fonda, una ingeniera de comunicaciones en la estación WNYC-FM, indicó que estaba en el tren cuando escuchó los disparos y vio el humo en el vagón detrás del suyo.

“Escuché muchos ruidos fuertes, y vi humo en el otro vagón. Las personas en ese vagón estaban dando contra la puerta del vagón en el que me encontraba, tratando de entrar, pero no podían. Estaban golpeando en la puerta para que los dejaran entrar”, resaltó Fonda.

La gobernadora Kathy Hochul dijo en un comunicado que había sido informada de la situación y dijo que su oficina trabajaría con la autoridad de tránsito y el departamento de policía mientras continuaba la investigación. El presidente Joe Biden también había sido informado de los últimos acontecimientos y los altos cargos de la Casa Blanca estaban en contacto con Adams y el comisario de la policía de Nueva York Keechant Sewell.

Los agentes de policía estaban inspeccionando la 4ª Avenida, la calle transversal de la estación, preguntando a los testigos si estaban en el tren. Un mar de luces de emergencia era visible desde al menos una docena de manzanas de distancia, donde se estableció un cordón policial.

El tiroteo se produce en un momento en el que la ciudad de Nueva York se ha enfrentado en los últimos meses a una serie de tiroteos e incidentes de gran repercusión, incluso en el metro de la ciudad. Uno de los más impactantes se produjo en enero, cuando una mujer fue empujada hasta la muerte delante de un tren por un desconocido.

Adams, un demócrata que lleva poco más de 100 días de mandato, ha hecho de la lucha contra la delincuencia -especialmente en el metro- uno de los objetivos de su primera administración, prometiendo enviar más agentes de policía a las estaciones y andenes para que realicen patrullas periódicas. No estaba claro si los agentes ya habían entrado en la estación cuando se produjo el tiroteo.

Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que el presidente Joe Biden estaba al tanto de la situación.

“El presidente de Estados Unidos ha sido informado de los últimos acontecimientos relacionados con el tiroteo en el metro de Nueva York. Los altos cargos de la Casa Blanca están en contacto con el alcalde Adams y el comisario de policía Sewell para ofrecerles toda la ayuda que necesiten”, sostuvo en un tuit.