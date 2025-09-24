Varios heridos tras tiroteo en centro de detención de ICE en Texas
El presunto agresor murió de tras dispararse a sí mismo, según las autoridades
24 de septiembre de 2025 - 9:23 AM
Tres personas resultaron heridas de bala en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Dallas, y el agresor murió tras dispararse a sí mismo, informó el director de la agencia.
El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo en una entrevista con CNN este miércoles.
“Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos”, dijo Lyons sobre las personas baleadas. “En este momento, todavía estamos trabajando para precisar eso”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que los detalles aún estaban surgiendo, pero confirmó que había “múltiples heridos y muertes”. Noem señaló que el motivo aún no estaba claro, aunque destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.
There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025
The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.
While we don’t know motive yet, we know that our ICE…
Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos en la carretera cercana a la instalación.
ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no ofrecieron de inmediato detalles adicionales.
El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas fue despachado a las 6:41 a.m. tras una llamada que reportaba un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, informó el portavoz de la agencia, Jason L. Evans, en un correo electrónico. Evans señaló que no tenía detalles confirmados que pudiera compartir y describió el suceso como un incidente activo y en curso.
El pasado 4 de julio, un ataque en otro centro de detención de inmigración en Texas dejó a un oficial de policía herido de bala en el cuello.
Los atacantes, vestidos con ropa negra de estilo militar, abrieron fuego fuera del Prairieland Detention Center en Alvarado, al suroeste de Dallas, según fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con ese ataque.
