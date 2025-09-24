Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Varios heridos tras tiroteo en centro de detención de ICE en Texas

El presunto agresor murió de tras dispararse a sí mismo, según las autoridades

24 de septiembre de 2025 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presencia policiaca tras tiroteo. (WFAA via AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tres personas resultaron heridas de bala en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Dallas, y el agresor murió tras dispararse a sí mismo, informó el director de la agencia.

RELACIONADAS

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo en una entrevista con CNN este miércoles.

“Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos”, dijo Lyons sobre las personas baleadas. “En este momento, todavía estamos trabajando para precisar eso”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que los detalles aún estaban surgiendo, pero confirmó que había “múltiples heridos y muertes”. Noem señaló que el motivo aún no estaba claro, aunque destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos en la carretera cercana a la instalación.

ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no ofrecieron de inmediato detalles adicionales.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas fue despachado a las 6:41 a.m. tras una llamada que reportaba un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, informó el portavoz de la agencia, Jason L. Evans, en un correo electrónico. Evans señaló que no tenía detalles confirmados que pudiera compartir y describió el suceso como un incidente activo y en curso.

El pasado 4 de julio, un ataque en otro centro de detención de inmigración en Texas dejó a un oficial de policía herido de bala en el cuello.

Los atacantes, vestidos con ropa negra de estilo militar, abrieron fuego fuera del Prairieland Detention Center en Alvarado, al suroeste de Dallas, según fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con ese ataque.

Tags
Breaking NewsICE-HSITexasDallasTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: