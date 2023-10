William Rossy, conocido como Sprouth, tiene una cuenta de TikTok en la que acumula más de 350 mil seguidores. Sus videos ganaron gran notoriedad, al abordar a personas en la calle y les pregunta sobre los aprendizajes que tuvieron en su vida, sus errores más grandes y les pide consejos. Las respuestas profundas de algunos llamaron la atención de los usuarios de la plataforma.

Una de las historias que recientemente ganó mucha visibilidad es la de un hombre de 77 años que reflexionó cuando el joven le pregunta sobre el error más grande de su vida.

Sin dudar, el entrevistado dio una respuesta conmovedora: “Trabajar como loco cuando era joven y no disfrutar totalmente de mis hijos cuando eran pequeños”.

“Viajar mucho y trabajar demasiadas horas. Es algo de lo que me arrepiento”, agregó. En la corta entrevista que se desarrolló en el Central Park en Nueva York, el joven le hizo varias preguntas más, como qué haría diferente, a lo que el hombre respondió, sin vacilar, que pasar más tiempo en familia y menos en el trabajo.

PUBLICIDAD

@sprouht A 77 year old's BIGGEST mistake 😞 #nyc what is YOUR biggest mistake? leave a comment below 👇🏻 ♬ original sound - Sprouht

Cuando le pidió un consejo, el entrevistado volvió sobre el tema del trabajo, un pilar de la vida adulta y el centro de ella en muchos casos. “Asegúrate de hacer algo que disfrutas hacer. No solo tengas un trabajo. Ten pasión por lo que estás haciendo”, le expresó.

Sobre lo que la vejez le ofrece a él, contó que ahora es más sabio. “Te enojas menos por las cosas pequeñas y te concentras en lo grande”. A su vez dijo que sus mayores triunfos están relacionados con su vida familiar y no la laboral: “Estoy orgulloso de tener dos hijos que son muy exitosos en sus carreras”.

En esa etapa de la vida, explicó que se volvió menos importante lo trivial y se concentra en mantenerse sano, y en que sus nietos estén bien y sean cuidados.

Sprouth busca enviar un mensaje a sus seguidores por medio de estos videos y los impulsa a encontrar un sentido en la vida, por lo que cuestiona a quienes ya recorrieron un camino más largo sobre lo que se puede hacer mejor para no cometer sus mismos errores.

Entre sus videos, los arrepentimientos que se repiten en varias historias están relacionados con pasar mucho tiempo en el trabajo, no dedicarle tiempo a otras personas, no disfrutar de otras experiencias como viajar o salir con amigos cuando todavía el cuerpo no le ‘pasaba factura’.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios en el video, que supera los 19 millones de reproducciones, varios compartieron su visión y hasta le agradecieron. “Hermosas palabras”;”Wow, me resonó muy profundamente”, y “Bien dicho, no necesitamos trabajar demasiado, siempre podemos crear un buen equilibrio, el dinero no lo es todo, la familia lo es”, fueron algunos de ellos.