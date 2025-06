Un grupo que representa a las familias, Concerns of Police Survivors, no ha expresado tales preocupaciones sobre la gestión del programa. La organización sin fines de lucro con sede en Missouri recibió recientemente una subvención de $6 millones para continuar su asociación de larga data con el Departamento de Justicia para servir a los familiares de los oficiales fallecidos, incluyendo proporcionar asesoramiento, organizar eventos conmemorativos y ayudar con los reclamos.

La mayoría de los solicitantes rechazados no ejercen su opción de apelar a un oficial de audiencias independiente, diciendo que no pueden pagar abogados o quieren seguir adelante con sus vidas.

Pasaron cuatro años sin una actualización sobre el reclamo. Lisa se enteró de que el sindicato no había ejercido su apelación final, al director del programa, debido a un descuido. El sindicato no respondió a los correos electrónicos de AP en busca de comentarios.

El director de la Oficina de Asistencia Judicial confirmó la denegación en febrero de 2024, dictaminando que el clima en ese día hace 15 años no era “inusualmente adverso”. La decisión concluyó que la Ley de No Discriminación de Información Genética no se aplicaba ya que el programa no era el empleador de Afolayan.