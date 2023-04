El vicepresidente de Planificación Estratégica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Arnaldo Jiménez Acevedo, negó que una querella radicada ante la corporación pública por el dueño de una funeraria de Fajardo por presuntas transacciones fraudulentas esté relacionada con el ciberataque del cual la AAA fue objeto el pasado 13 de marzo.

El noticiero Telenoticias de Telemundo Puerto Rico transmitió un reportaje en el que una mujer indicó haber sido víctima de varias transacciones fraudulentas, supuestamente realizadas por la AAA, en las que extrajeron sobre $7,000 de la cuenta de la funeraria Carrasco. Las transacciones, indicó la mujer que no fue identificada, se realizaron con segundos de diferencia.

La fémina dijo a Telenoticias que temía que las transacciones estuvieran relacionadas con el ciberataque en el que el grupo Vice Society comprometió los servidores de la división de Servicio al Cliente de la corporación pública. Aunque la AAA no ha indicado cuántas personas fueron afectadas tras la publicación de nombres, números de Seguro Social, direcciones físicas y de correo electrónicos, entre otros datos, Jiménez Acevedo resaltó, mediante declaraciones escritas, que el caso de la funeraria Carrasco no guarda relación con la intrusión de los servidores.

PUBLICIDAD

“Personalmente me comuniqué con el señor Ramón Figueroa, propietario de la funeraria Carrasco, para identificar las transacciones que alegadamente fueron realizadas como consecuencia del ciberataque. Personal (de la AAA) estará investigando la cuenta y las transacciones para identificar la causa. No obstante, es importante aclarar que este caso en particular no está relacionado al incidente de ciberseguridad”, resaltó Jiménez Acevedo mediante comunicado de prensa.

El funcionario aclaró que “la información relacionada a los pagos no se vio comprometida, según los datos preliminares de la investigación. Sin embargo, le recordamos a nuestros clientes a tomar medidas adicionales para protegerse de los reiesgos asociadas a este incidente”.

Dichos mecanismos incluyen el monitoreo frecuente de estados bancarios; activar alertas sobre actividad inusual en sus informes de crédito e, inclusive, solicitar el mecanismo de congelación en las tres empresas principales de informes de crédito (Equifax, TransUnion y Experian); denunciar cualquier transacción sospechosa a las autoridades; y cambiar las contraseñas en sus cuentas para servicios en línea como bancos, agencias del gobierno y correo electrónico.

Jiménez Acevedo también exhortó a las personas a visitar los portales protegetusdatos.pr.gov y robodeidentidad.gov para orientares sobre pasos que pueden tomar para resguardar su información personal.