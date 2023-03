El hospital de Vieques, cuya construcción debe iniciar este año, no será administrado por el ayuntamiento, sino por una empresa privada, aunque aún se desconoce cuál será, reveló el alcalde José “Junito” Corcino.

“Para la operación, eso lo tenemos que trabajar en el camino. No tenemos mucho tiempo, lo tenemos ya que trabajar. Ha habido unas conversaciones con Carlos Mellado (secretario del Departamento de Salud). El compromiso de ellos (Departamento de Salud) es conseguir todo lo que estaría adentro, el equipo. Ellos indicaron que lo iban a conseguir”, afirmó.

“Nosotros no tenemos dinero (para administrar el hospital). Puede ser el Departamento de Salud. Puede ser una institución Menonita, un San Lucas, un Caribbean”, agregó.

Cuestionado sobre si se podría privatizar la administración, respondió: “Claro que sí, pero el municipio per se (no). El municipio es un municipio pobre. Nosotros, costear un hospital, no podemos”.

Añadió que el ayuntamiento ni siquiera podría hacerse cargo de la administración parcialmente.

Por su parte, Mellado indicó –por escrito– que los servicios especializados, como diálisis, radiología, laboratorio y médicos especialistas, estarán en manos privadas, y que exploran la posibilidad de conseguir fondos federales.

“La operación de las nuevas facilidades de salud en Vieques será como lo hemos corrido por los pasados años: una combinación entre empleados del Departamento de Salud y servicios técnicos y profesionales”, dijo.

Sostuvo que “estamos trabajando en una propuesta para viabilizar un ‘Critical Acccess Hospital’ para que HRSA (Salud federal) apoye en subvencionar la operación del nuevo centro de salud”. Un “Critical Acccess Hospital” es un concepto adoptado por el gobierno federal para instalaciones médicas distantes o rurales que, debido a su localización, pueden recibir subvenciones (“grants”).

La expectativa de la administración de Pedro Pierluisi es que el hospital cumpla con todas las reglamentaciones y regulaciones federales, lo que resultaría en una facturación millonaria al año, como ha dicho el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco.

El gobierno contempla, también, allegar dinero para la construcción del hospital mediante una asignación congresional de fondos federales de agencias, como el Departamento de Salud.

Corcino, entretanto, no precisó a cuánto ascenderían los costos de administración del hospital. Reconoció que Vieques no cuenta con los profesionales de la salud necesarios para atender la instalación, que debe estar lista para el 2024, según el gobernador.

“No los hay, pero estoy seguro que los va a haber”, dijo el alcalde, quien se mostró confiado en que viequenses que han emigrado regresen a aportar su talento una vez se construya el hospital, a un costo de $85.6 millones.