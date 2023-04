La advertencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que no habrá fondos adicionales para los municipios a menos que logren ciertas iniciativas de crecimiento económico y ahorros exacerbó el ambiente de incertidumbre que existe entre las organizaciones que agrupan a los alcaldes que intentan, a toda costa, justificar la urgencia de allegar dinero que le permitan preservar los servicios que ofrecen.

“Esas expresiones son inconsistentes con las expresiones en relación al nuevo plan fiscal que abría la puerta para que el gobernador (Pedro Pierluisi) le presentara antes del 1 de mayo información detallada (a la JSF) sobre en qué se va a utilizar el fondo de $300 millones”, indicó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

Tras la eliminación del Fondo de Equiparación -que debe desaparecer después del año fiscal 2024- cerca de 41 municipios quedarían inhabilitados de seguir ofreciendo sus servicios. No obstante, la JSF asignó en el Plan Fiscal certificado una partida de $300 millones anuales -sin uso definido- para su “distribución”. El gobierno estatal debe presentar el 1 de mayo el plan de acción para el uso de este dinero.

PUBLICIDAD

Pierluisi ha dicho que, probablemente, unos $150 millones podrían dirigirse para los municipios, pero reconoció que la JSF tiene la última palabra en cómo se utilizará el dinero. “El gobernador ha estado al lado de los municipios, dándole dinero de los fondos que ha tenido acceso para cubrir la deficiencia del Fondo de Equiparación. Reconozco que tenemos que hacer ciertos ajustes y no tenemos problemas en hacerlo y ya lo hemos hecho”, expuso el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingieri.

En esa línea, tanto Hernández como Berlingieri, participaron la semana pasada de una reunión con el gobernador en vías a establecer el plan de acción para justificar la asignación de $150 millones a los municipios. Berlingieri explicó que se trabajó un cuestionario para que cada alcalde y alcaldesa detalle los servicios que ofrecen y cómo se afectarían.

En su más reciente reunión, el director ejecutivo de la JSF, Roberto Mujica, plasmó las reservas del organismo con asignar fondos adicionales a los gobiernos municipales y estableció una serie de requisitos con los que tendrían que cumplir en vías lograr alguna partida económica. “Esto es una cuestión de servicios básicos que hay que defender. La mayoría de los municipios van a entrar en una crisis automática fiscal que nada tiene que ver con eficiencias”, subrayó Hernández.

Entre las condiciones establecidas por la JSF figuran mejorar el proceso de lograr ahorros en gastos municipales, actualizar los planes territoriales de los pueblos, crear un sistema uniforme de permisos, agilizar el proceso de cobro de impuestos municipales y revisar las deudas municipales.

PUBLICIDAD

Al respecto, el también alcalde de Villalba sostuvo que algunas de estas exigencias, como el desarrollo de un sistema uniforme de permisos, son responsabilidad del Estado. Mientras, en otras instancias, como la maximización en los recaudos del CRIM, han presentado propuestas que no han sido acogidas por la JSF. “Parece que todavía no conocen a los municipios porque le están atribuyendo responsabilidades que no están en nuestras manos”, subrayó Hernández.

“La Junta está hablando de que hay que hacer una reorganización gubernamental, pero eso empieza desde el gobierno central”, añadió Berlingieri.

La vicepresidenta de la Federación de Alcaldes, María Vega, recalcó en la disposición de los municipios en crear consorcios en las áreas de recogido de desperdicios, por ejemplo, para abaratar costos. Su administración, de otro parte, lleva a cabo un proceso de verificación de deudas por cobrar y de los recaudos por concepto de propiedad mueble.

“Tenemos que volver a sentarnos. No nos podemos vencer, aunque la Junta nos siga diciendo que no nos vayan a asignar fondos, porque hemos demostrado que somos la primera respuesta ante cualquier evento. Atendemos emergencias que, de hecho, no son visible aun para la Junta”, expuso Vega, quien no se expresó sorprendida ante las expresiones de la JSF.

“Lamentablemente la visión que tiene (la JSF) de los alcaldes y alcaldesas no es la mejor y eso es lo que se ha visto a largo de sus ejecutorias”, expuso.