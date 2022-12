A dos años de haber asumido la dirección del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, anunció hoy, martes, que deja el cargo, efectivo el próximo 31 de diciembre, para dedicarse al cuidado de su progenitora, Silma Magaz de González, quien es paciente de mieloma múltiple.

Aunque no deja de ser una determinación difícil el abandonar la dirección de la agencia –a la que describió como el amor de vida-, dijo que lo hace segura del camino que desea tomar en este momento de su vida. “Me he visto en la posición de abandonar y abandonar no es la palabra, dejar el puesto de secretaria del Departamento (de la Familia)”, indicó González Magaz.

“En este momento -y tengo que decirte que con unas emociones bien encontradas porque Familia ha sido el amor de mi vida- me encuentro en una situación familiar en la cual uno de los amores de mi vida necesita ahora también esa atención 24-7″, señaló.

González Magaz conversó con El Nuevo Día desde su hogar en San Juan. Lo hizo acompañada de su madre, una mujer jovial y de un espíritu contagioso. Confesó que se trata de una determinación pensada y conversada hace unos meses con el gobernador Pedro Pierluisi, quien se mostró “sumamente empático y sensible”.

Silma Magaz de González comparte con su hija, la actual secretaria de la Familia. (Carlos Rivera Giusti)

Abandonar el cargo, compartió, le permitirá estar más presente, físicamente, en la vida de su mamá y acompañarla en los retos que pueda traer consigo su condición de salud, la cual, dijo, hay “que empezar a atender con mucho más cuidado y más delicadeza”. “Sé que por un tiempo no he podido estar físicamente, en presencia, no que no estemos todo el tiempo comunicándonos… pero en este caso no es lo mismo, así que tuve y me gusta tomar esta decisión de poder estar con mi mamá más tiempo y poderla atender y escuchar sus preocupaciones”, añadió.

González Magaz fue designada como secretaria del Departamento de la Familia por el gobernador el 3 de diciembre de 2020. Cinco meses después, en mayo del 2021, fue confirmada por el Senado con el apoyo de miembros de las minorías legislativas. Asumió la dirección de una agencia carente de empleomanía y con más de 15,000 referidos de posible maltrato acumulados, algunos de los cuales corresponden al 2016.

Al aceptar la designación, en una primera entrevista con El Nuevo Día dijo que entre sus planes estaba - además de sumar a la agencia trabajadores sociales- atender el limbo en el que quedan los menores bajo la custodia del Estado al alcanzar la mayoría de edad y promover la corresponsabilidad ciudadana como mecanismo para prevenir el maltrato infantil, así como la adopción de niños mayores de ocho años, que son la mayoría de los niños liberados de patria potestad bajo el cuidado de la agencia.

“La realidad es que el haber sido parte del equipo de trabajo del Departamento de la Familia creo que es, sino, la experiencia más enriquecedora y más gratificante en términos profesionales y personal”, sostuvo al destacar el equipo “excepcional” con el que cuenta la agencia.

Su madre, de otra parte, confesó que tiene sentimientos encontrados. Está feliz porque su hija tendrá, a su vez, más tiempo para compartir con sus retoños de diez y 15 años. Pero no puede evitar estar un “poquito triste que deja un Departamento tan bonito”. “Sé lo mucho que ella lo disfruta y se todo lo que puede dar todavía y lo que puede hacer. Y la verdad es que los triunfos de ella son los triunfos míos. Me siento con mucha pena… pero, pues, en este momento esto fue lo que nos dio la vida”, dijo Magaz de González.

Magaz de González lucha hace unos años contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre. “Mami es una guerrera”, sostuvo la funcionaria. “Tengo muchas cosas que hacer todavía. Tengo que ver a mis nietos crecer. Tengo tanto que hacer todavía”, agregó la abuela de siete. “Ahora tienes que compartir conmigo”, interrumpió la secretaria.

Agenda inconclusa

González Magaz deja la agencia satisfecha con la labor realizada, aunque reconoce que le hubiera gustado lograr sumar más trabajadores sociales, ese personal tan necesario para aligerar la atención a los referidos en investigación y aliviar la carga que enfrentan estos profesionales.

Le hubiera gustado, además, ver completado e implementado el Plan de Clasificación y Retribución a través del cual se le debería hacer justicia salarial a estos y otros trabajadores del gobierno. “Sigue siendo el reto (reclutar trabajadores sociales) hasta que no tengamos el Plan de Clasificación y Retribución”, reconoció al sostener que el proceso está “encaminado”.

Dijo que han realizado múltiples esfuerzos para reclutar personal, incluyendo visitas a las universidades. “Si nos dieran el Plan de Clasificación y Retribución y que realmente fuera lo merecido, ahí se vería una diferencia enorme”, indicó. Otro asunto que asegura haría la diferencia, allegando nuevos fondos a la agencia, es la aprobación de Family First, legislación que sigue pendiente a aprobación en la Asamblea Legislativa local.

“Es esencial el salario justo y que bien se merece este equipo, no tan solo el trabajo social, sino a través de todo el Departamento de la Familia”, puntualizó.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó 190 puestos de trabajadores sociales, 126 de los cuales ya han sido reclutados: 55 trabajadores sociales, 29 supervisores de trabajo social y otros 42 que aún están en proceso de entrevista o autorización. La agencia, sin embargo, requiere muchos más.

Actualmente, la Unidad de Investigaciones Especiales -división que atiende las situaciones que llegan a través de la línea de maltrato- cuenta solo con 99 trabajadores sociales, una reducción de un 60% respecto al 2009, cuando la cifra alcanzaba los 237.

“La agencia definitivamente tenía muchos retos (cuando llegué) porque llevábamos bastantes años dentro de desastres naturales, la pandemia y eso llevó a que el deterioro en diferentes áreas se diera con más progreso, más rápido”, señaló al sostener que lo más difícil en la agencia son las emergencias sociales que involucran menores de edad. “Por eso una de las prioridades ha sido siempre el equipo de trabajo social, proveerles a ellos las herramientas, reconociendo el impacto que tienen no tan solo por los casos que están trabajando, sino por lo que se llevan también a su hogar”, señaló.

Ese proceso de trauma vicario por el que atraviesan los trabajadores sociales, dijo, es importante identificarlo y continuar proveyéndole las herramientas para atenderlo.

La funcionaria destacó la rehabilitación de las oficinas locales de la agencia que han realizado por los pasados años y la implementación de medidas de seguridad adicionales dirigidas a garantizar el bienestar de los empleados durante intervenciones. “Que ese entorno laboral realmente sea digno para quienes van todos los días a trabajar”, sostuvo al señalar la necesidad de continuar con las jornadas de talleres de autoayuda dirigidos a los trabajadores sociales.

La subsecretaria, Ciení Rodríguez, dirigirá la agencia, de manera interina, a partir del 1 de enero, informó La Fortaleza en un comunicado de prensa.