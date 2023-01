Nota del editor: Vea el contenido completo de la serie investigativa “Plagado de vicios de construcción el emblemático puente atirantado de Naranjito”. Visita el sitio especial.

---

La investigación sobre los posibles delitos contra la función gubernamental que habrían sido cometidos en la construcción, inauguración y mantenimiento del puente atirantado de Naranjito conllevará consecuencias, aseguró el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Sin embargo, el funcionario descartó anticipar potenciales delitos o aquellas personas o entidades que serán objeto de la pesquisa.

“Le puedo adelantar al país que, por esta investigación que se va a realizar, va a haber consecuencias de todo aquel que haya actuado impropiamente”, estableció el secretario de Justicia en un intercambio breve con la prensa, en la sede de su agencia al terminar la reunión de una hora con la contralora, Yesmín Valdivieso; el director de Carreteras y Transportación, Edwin González; y la administradora de Servicios Generales, Karla Mercado.

Aunque dijo que la finalidad será verificar si hubo pérdida de fondos públicos y conseguir la restitución, Valdivieso confesó que, desde ya, le llama la atención las alegadas consideraciones político-partidistas para determinar inaugurar un puente sin las debidas terminaciones. “Me parece que esto es importante. Más que nada, me asusta -claro, no lo sabemos hasta que no investiguemos y veamos todos los documentos- estos dimes y diretes… de que esto se inauguró solo porque había una elección entremedio; eso hay que verlo”, comentó.

La División de Investigaciones Especiales de la Oficina del Contralor (OCPR) liderará el trabajo de examinar los documentos y establecer responsabilidades fiscales y administrativas por los posibles incumplimientos. La participación de Justicia recaerá, por el momento, en la asignación de un fiscal especializado en corrupción -cuyo nombre el titular de la agencia se reservó- que pueda ser consultado sobre aspectos legales y de procesamiento criminal ante los posibles hallazgos de violaciones de ley en actuaciones tan distantes como hace 15 años.

“Hay delitos contra la función pública cometidos por funcionarios públicos, si fuera el caso, que esos no prescriben nunca”, estableció Emanuelli. Ese es el caso de delitos graves como el aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y malversación de fondos públicos.

El Código Penal establece, sin embargo, que los delitos menos graves cometidos en el desempeño de funciones públicas prescriben a los cinco años. Ese término se computa a partir de la fecha de comisión del delito. Tanto el incumplimiento en el deber como la negligencia en el cumplimiento del deber son delitos menos graves.

Ayer, la compañía contratista Las Piedras Construction sostuvo, en entrevista con El Nuevo Día, que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) autorizó la apertura del puente justo a tiempo para las elecciones de 2008, a sabiendas de que el trabajo estaba incompleto y que no se había ejecutado una fase final crítica para garantizar su funcionalidad y la seguridad del público.

Las ingenieras María Ayala y Olga Rivera, de la ACT, estaban al tanto -previo a la inauguración y apertura del puente- de las actividades de construcción que faltaban, según una carta del administrador del proyecto y representante de Las Piedras Construction, Víctor Manzano, con fecha del 3 de noviembre de 2008.

Los documentos examinados por El Nuevo Día muestran que la ingeniera Ayala, entonces supervisora de área de la ACT y actual directora de Construcción de la corporación pública, tenía conocimiento de las deficiencias. Los otros funcionarios de la ACT copiados en cartas y correos electrónicos incluyen al exdirector de la ACT, Luis Trinidad Garay; al entonces director de área de construcción, Javier Arroyo; al director regional del área norte, Edwin Feliciano; y al director ejecutivo auxiliar de infraestructura, José Hernández Borges.

En la entrevista con este diario, el ingeniero Tomás Montalvo, vicepresidente de Las Piedras Construction dijo que la empresa no recibió una instrucción directa del exgobernador Acevedo Vilá, quien inauguró el puente, el 24 de octubre de 2008, sobre un descapotable clásico color rojo.

Abordado al respecto, Emanuelli solamente respondió: “La persona que tengamos que entrevistar, se entrevistará, pero no voy a mencionar nombres aquí porque, hasta ahora, no tenemos ningún tipo de evidencia contundente… para yo decir que voy a entrevistar a determinada persona”.

Calificó, además, de irresponsable compartir su análisis preliminar de cuáles delitos podrían aplicar a esta controversia, pues “en realidad no hemos todavía evaluado eso”.

La ASG esperará, por su parte, el resultado de la investigación especial de la OCPR para entonces determinar “si los contratistas deben o no seguir contratando y participando de los procesos gubernamentales”, dijo Mercado.