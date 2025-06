“¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Lleve el proceso, haga el due process (debido proceso), no se entregue (información) sin pelear y, si al final prevalece el gobierno federal, y los tribunales determinan que hay que proceder, entonces no hay más remedio que acatar” , señaló Rolando Acosta , excónsul de la República Dominicana en Puerto Rico.

Abordado este domingo sobre el aparente cambio de postura de la gobernadora al no retar las leyes federales migratorias, pero sí las peleas de gallos, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo , insistió en que el llamado deporte del pico y las espuelas está permitido en la isla siempre y cuando no se violente la cláusula de comercio interestatal.

“A nivel local, nosotros tenemos una ley que permite que se den las peleas de gallos siempre y cuando no afecten o no entren en el comercio interestatal... y por eso no hemos visto que las autoridades federales hayan procesado a ningún gallero”, dijo Torres Montalvo, quien, al igual que hizo el viernes la mandataria, aseguró que, al momento, no ha habido ningún otro pedido de información.