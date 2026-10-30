DARPA colaborará con PRITS para reforzar la infraestructura cibernética de Puerto Rico

El Gobierno de Puerto Rico buscará fortalecer la seguridad cibernética de lo que describieron como “la infraestructura crítica” de la isla mediante un programa piloto llamado All Infrastructure Cyber Defense (AIxCD), según anunció la gobernadora Jenniffer González este jueves.

La implementación de este programa surgió como resultado del Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) de los Estados Unidos.

El acuerdo fue firmado por el director ejecutivo de PRITS, Poincaré Díaz Peña y por el director de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información (IPTO) de DARPA, el doctor Patrick Lincoln, en el marco del Mes de la Concienciación sobre Ciberseguridad, informó la ejecutiva.

DARPA es una agencia adscrita al Departamento de la Defensa, cuyo objetivo es la prevención de vulnerabilidades a la seguridad nacional de los Estados Unidos. A través de este acuerdo, según el anuncio, AIxCD facilitará el desarrollo de tecnologías críticas para abordar los riesgos relacionados con la cibernética y reforzar las redes de infraestructura crítica de Puerto Rico.

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Estos esfuerzos incluirán el desarrollo de gemelos digitales (digital twins) de las redes de infraestructura crítica, que permiten detectar vulnerabilidades, probar correcciones y adiestrar al personal sin afectar los sistemas operativos.

La colaboración se centrará en la investigación de tecnologías automatizadas de detección de vulnerabilidades y de generación autónoma de parches. PRITS, en coordinación con los operadores participantes de la infraestructura crítica, liderará la implementación técnica y explorará vías con los proveedores de software para realizar la transición de estas capacidades de investigación a sistemas operativos, informó la rama ejecutiva.

El programa contempla intervenir en la Administración de Servicios Médicos (ASEM), hospitales universitarios; el Hospital Cardiovascular y el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico; la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), incluidos los sistemas operados por LUMA Energy y Genera PR; las redes de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y sus componentes operativos, incluido su CyberSOC interno; y la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde se establecerá un Centro de Excelencia Cibernética en el Recinto Universitario de Mayagüez.

La participación de cada entidad se formalizará mediante Acuerdos Cooperativos de Investigación y Desarrollo (CRADAs) entre DARPA y cada organización. En su comunicado, el Gobierno aseguró que cada dueño u operador de red mantendrá el control de sus datos y la autoridad para aplicar cualquier parche en sus sistemas.

Finalmente, se anunció que PRITS será la entidad líder del Gobierno de Puerto Rico para la implementación técnica del programa, los requisitos de ciberseguridad y el enlace con los dueños y operadores de la infraestructura crítica. Además, la agencia coordinará el establecimiento de un Centro de Excelencia Cibernética en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, y preparará una estrategia de transición para sostener estas capacidades a largo plazo.

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