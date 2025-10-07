Departamento de la Familia lanza campaña para evitar olvido de menores en la parte trasera de un auto

Como parte de un esfuerzo que busca evitar incidentes fatales, el Departamento de la Familia lanzó este martes una campaña de orientación contra el olvido de menores en el asiento trasero de un auto.

“Un minuto puede salvar una vida y ese es el mensaje que queremos llevar hoy, que vamos a estar introduciendo esta nueva campaña en los medios. Ha habido ya desgracias que han sido reportadas por ustedes (medios de comunicación) en lo que va de año, y ha habido en años anteriores bajo otras circunstancias. Una más sería intolerable, si no alzamos nuestra voz”, sostuvo la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Durante la sesión bisemanal “En Récord” en La Fortaleza, Roig Fuertes mostró pegatinas que forman parte de la campaña y que servirían de recordatorio a los padres o familiares del menor cuando estén en el auto.

En lo que va del año, se han registrado dos casos de menores olvidados en autos. El más reciente ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando un niño, de 5 años, falleció tras permanecer varias horas dentro de un vehículo cerrado en el sector Sabana Seca, en Toa Baja.

Previamente, en agosto, ocurrió lo mismo con un infante de 10 meses, que fue olvidado por su padre en el interior de un carro, en Trujillo Alto.

La campaña promueve consejos prácticos para evitar dejar los menores en los autos, entre estos, hacer la rutina de revisar el asiento trasero, usar alarmas o un recordatorio en el celular, solicitar llamadas de amigos o familiares y cerrar el carro solo después de haberlo revisado.

La secretaria de la Familia advirtió que, aunque se trata de olvidos, las personas responsables son procesadas criminalmente tras la muerte de los menores.

“Esto nos puede pasar a cualquiera. Esto no les pasa solamente a aquellos padres que, tal vez, no asuman su responsabilidad con mayor rigor. Es algo a lo que todos podemos estar expuestos”, puntualizó.

“Nosotros vamos a actuar con toda la rigurosidad de la ley en aquellos casos donde esto ocurra, así la fiscalía determine la acción de radicar cargos”, agregó.