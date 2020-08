El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, detalló que una falla en los sistemas de seguridad cibernética de la agencia permitió que listas de estudiantes de dos escuelas públicas estuvieran al acceso de personas no autorizadas, por lo cual se tomó la decisión de desactivar una de las plataformas que utilizarían maestros, padres y madres para comunicarse y dar paso a la educación a distancia.

Aunque no detalló cuáles fueron las escuelas afectadas, el funcionario indicó que parte de la información fue publicada, sin autorización, en redes sociales. Entre la información estudiantil que estuvo disponible estaban los nombres completos de los menores y sus fechas de nacimiento, así como datos sobre su aprovechamiento académico.

“Examinamos en su totalidad la situación planteada. Fuera de esas dos escuelas, no vimos ningún otro plantel impactado”, expresó Hernández Pérez. “A pesar de que fueron dos hechos completamente aislados, no podemos correr riesgos, sobre todo cuando hablamos de que estudiantes estarán conectados en un proceso académico instruccional en línea”, añadió.

Hoy es el primer día de clases para los estudiantes de escuelas públicas, pero en modalidad a distancia como medida para controlar la transmisión del coronavirus que causa el COVID-19. Anoche, el Departamento de Educación anunció que se había detectado una “vulnerabilidad” en los sistemas de informática y se había tomado la decisión de desactivar la plataforma de Microsoft Teams.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Hernández Pérez, la programación que se ha hecho de dicha herramienta solo debe permitir que los estudiantes tengan acceso a los nombres de sus compañeros de salón, con los cuales podrán interactuar en línea. No obstante, en las dos escuelas en las que se identificaron fallas, todos los que entraban a la plataforma tenían acceso a la información de todos los estudiantes del plantel, no solo los de su salón hogar.

El secretario detalló que personal de la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia de la agencia y de la empresa Microsoft laboran para fortalecer la seguridad de la plataforma.

“Restringirán, por ejemplo, algunos accesos, específicamente, procesos de búsqueda dentro de Microsoft. Eventualmente, un poco más adelante se trabajarán otros temas, pero básicamente nosotros esperamos que en un período muy corto de tiempo la plataforma esté en función para las escuelas”, indicó Hernández Pérez en un intercambio con periodistas, precisamente, a través de Microsoft Teams.

La líder de Educación de Microsoft Caribe, Carla López, sostuvo que la empresa asiste a la agencia en la adopción de sus herramientas tecnológicas.

“Como ha aclarado el Departamento de Educación, el problema no estaba relacionado con una vulnerabilidad de seguridad en Teams, sino con un problema interno de configuración en la implementación que se está trabajando. Como resultado, el DE sigue adelante con sus planes para implementar Teams, proceso que continuamos apoyando de cerca”, expresó López en declaraciones escritas.

Un primer día poco común

El secretario de Educación manifestó, no obstante, que la desactivación de la plataforma de Microsoft Teams no perjudicó las labores del primer día de clases en el sistema público, pues se había determinado previamente que no sería un día típico de clases.

PUBLICIDAD

Entre hoy y mañana, los maestros de salón hogar de las escuelas estarán comunicándose con las familias de cada uno de sus estudiantes -en reuniones individuales, posiblemente por teléfono- para presentarse y evaluar los recursos con los que cuentan para llevar a cabo la instrucción a distancia, explicó Hernández Pérez.

“Va a hacer un cernimiento en términos de la composición familiar y las características de las familias. Y de ahí, entonces, el maestro cuando finalice el contacto con cada una de sus familias de su salón hogar va a tomar la decisión de la modalidad a utilizar”, indicó el funcionario.

Educación ha adelantado que la educación a distancia se puede ofrecer utilizando varias herramientas, entre ellas los programas tecnológicos de Microsoft, la plataforma educativa Moodle, los módulos didácticos confeccionados por la agencia, o la teleeducación a través de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

“Siendo que el contacto con la familia va a ser el maestro de salón hogar, un maestro va a estar gestionando entre 20 a 30 llamadas, o mensajes, o posibles reuniones individuales en un período de dos días. Así que es un tiempo que es razonable, que es prudente y que esperamos que puedan tener e resultado del cernimiento total de las familias para determinar, con este grupo en particular, qué estrategias se estarán usando”, expresó.

Los maestros estarán trabajando también de forma remoto, al menos durante esta semana, recordó el secretario. Hoy no hay empleados laborando desde las escuelas ya que, en muchos planteles, se realizan labores de desinfección y limpieza luego que sirvieran ayer como colegios de votación en las primarias. Estos trabajos se podrían extender hasta el miércoles, precisó el secretario.

PUBLICIDAD

Hernández Pérez precisó que, esta mañana, el 98% de los maestros contratados se reportó a trabajar, de acuerdo con la información suministrada por los directores escolares o supervisores de los docentes.

El titular de Educación indicó que, hasta el pasado viernes, de los 26,917 empleados de la agencia que completaron una autoevaluación de síntomas de COVID-19, 130 notificaron tener síntomas asociados al coronavirus, en su mayoría dolor de cabeza o dolor de garganta. Mientras, 24 empleados están en espera de un diagnóstico por posible contagio con COVID-19, de entre 66 empleados que están a la espera de un diagnóstico tras buscar tratamiento médico.