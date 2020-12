Consciente de que la próxima Asamblea Legislativa no estará dominada por legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador electo, Pedro Pierluisi Urrutia, anunció hoy sus primeras seis designaciones para conformar parte de su gabinete constitucional con personas que gozan de alto prestigio y de simpatía entre la ciudadanía.

“Confío que nuestra Asamblea Legislativa los evaluará justamente y que serán confirmados porque tienen los quilates”, dijo Pierluisi durante la conferencia de prensa en la que anunció los nombramientos.

A casi un mes de las elecciones generales, Pierluisi hizo las designaciones de los principales cargos del gabinete constitucional al nombrar al exsenador Larry Seilhamer para secretario de Estado, Domingo Emanuelli como secretario de Justicia, Elba L. Aponte Santos para secretaria de Educación y Manuel Cidre como secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Además, permanecerán en sus cargos el secretario de Hacienda, Francisco Parés y Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

La permanencia de estos funcionarios en sus respectivos cargos implica que no tendrán que ser evaluados o confirmados por la nueva Legislatura, que comienza funciones una vez juramente en enero.

En el caso de los nuevos nombramientos, solo el secretario de Estado requiere del aval del Senado y de la Cámara de Representantes. Los demás deben ser evaluados solo por el Senado.

El catedrático en Derecho Carlos Ramos opinó que las designaciones hechas por Pierluisi recaen sobre personas con “experiencia profesional” y de buena percepción pública, lo que, a su vez, tendría el efecto de que no haya escollos para sus respectivas aprobaciones en la Legislatura.

“Creo que es una combinación de esos factores. Los nombramientos son de profesionales experimentados, de alguna manera ante la opinión pública, reconocidos en sus habilidades justamente en la posición que han sido nombrados”, dijo Ramos.

“No son personas que se distinguen por una afiliación partidaria marcada o dogmática. Entonces, simultáneamente y quizás por esa misma razón, son personas que no deberían de tener problemas en el proceso de confirmación de la nueva Legislatura que es diversa, multicolor y que se estrena en enero. Desde esa perspectiva parece un muy buen comienzo. Vamos a ver”, agregó el catedrático.

Pierluisi se propone hacer hoy otras seis designaciones que incluyen al doctor Carlos Mellado, para secretario de Salud; William Rodríguez, actual administrador de Vivienda Pública, como secretario del Departamento de la Vivienda y Carmen Ana González Magaz para secretaria del Departamento de la Familia, supo El Nuevo Día. González Magaz es hija del abogado Francisco González.

El secretario del Trabajo, Carlos Rivera, se queda en su cargo.

El Nuevo Día supo que otros funcionarios que se quedarían en sus posiciones son el director de Puertos, Joel Pizá Batiz, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés, y la directora de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán.

Las evaluaciones de los candidatos para conformar el gabinete de Pierluisi esta a cargo de un quinteto de personas, informaron varias fuentes. Entre esas personas están Marimer Olazagasti, exsecretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD); el doctor Carlos “Tito” Blanco, amigo de Pierluisi; y el ingeniero Gustavo Hermida. Emanuelli también formó parte de ese grupo, hasta que fue seleccionado por Pierluisi para hacerse cargo de Justicia.

Cambios en Justicia

Precisamente, Emanuelli, al aceptar la designación de Pierluisi, dijo ayer que pretendía cambiar la “percepción” que se tiene del Departamento de Justicia.

“Sé que como secretario de Justicia voy a tener un reto muy grande. Sé de la percepción que hay sobre el Departamento de Justicia y sé también que no solamente es una percepción. Aquí, en Puerto Rico, ese departamento ha caído. Vengo con una promesa. Yo me comprometo a trabajar buscando los mejores talentos. Hombres y mujeres que no solamente vengan a acusar a las personas, sino que también se preocupen por los derechos humanos de todos los que viven en nuestra isla”, afirmó Emanuelli.

Por su parte, Seilhamer apuntó a la creación de un gobierno que no se rija por las líneas partidistas.

“Hay dos razones fundamentales por las cuales digo presente. Es hora de quitarnos la camisa azul, la camisa roja, la camisa amarilla, la camisa verde y todos ponernos la camisa de Puerto Rico. Ese es mi llamado y esa va a ser mi función”, adelantó, no sin antes revelar que recibió las llamadas del exgobernador Alejandro García Padilla y el senador Eduardo Bhatia para que asumiera el nuevo reto.

Seilhamer estuvo acompañado en la conferencia de prensa en la que se anunciaron las designaciones por el alcalde popular de Juana Díaz, Ramón Hernández.

El exsenador se presentó “como un puente de comunicación entre el Legislativo y el Ejecutivo, en donde ahora no es un gobierno compartido sino diversificado. Me parece que mi trayectoria demuestra esa capacidad de laborar con personas que no están afiliadas a mi partido y ponemos el bienestar de Puerto Rico primero y añade el hecho de que uno tiene el dominio del asunto legislativo”.

Entretanto, el designado secretario del DDEC anticipó que buscará “devolverle a Puerto Rico el encanto que se merece”. Avaló que la Compañía de Turismo siga bajo el DDEC. “Más que nada para darle el desarrollo para seguir adelante”, dijo.

Mientras que la designada secretaria de Educación no profundizó respecto a si restauraría el currículo con perspectiva de género.

“Hay que trabajar la perspectiva de género porque eso lo que implica es la igualdad lo que es la equidad”, destacó la designada.

Asimismo, dijo que la apertura de las escuelas públicas, en medio de la pandemia, dependerá de una evaluación “de todas las alternativas viables”.

A preguntas de El Nuevo Día, Pierluisi dijo que al momento de escoger a los miembros de gabinete, no estuvo como prioridad que el PNP no será mayoría en la Asamblea Legislativa a partir de enero.

“No hizo gran diferencia, si alguna, porque irrespectivamente de qué Legislatura hubiera tenido yo, mi intención iba a ser la misma: nombrar a gente de quilates, íntegra, capacitada que conocen las agencias que van a dirigir, que deben estar libre de cualquier cuestionamiento”, dijo el gobernador electo.

“Yo pongo, sí, mi mano en el fuego por cada una de estas designaciones. Lo digo con el mayor respeto al Senado de Puerto Rico. El Senado de Puerto Rico va a tener todo el derecho de escudriñar las credenciales de estas personas designadas y de proceder a si los designa o no, pero el pueblo va a estar bien pendiente”, agregó.

“Fuera de confirmación o no, el pueblo es el que manda. El pueblo es el que quiere que haya un gobierno, un gabinete de primer orden, un gobierno de excelencia y en eso estoy concentrado”, apuntó Pierluisi

Anticipó que se reunirá con los nuevos integrantes de la Legislatura.

“Estoy esperando que termine el escrutinio”, dijo Pierluisi.

“Ya yo he tenido comunicación con el liderato. Ellos saben. Mi deseo es tener reuniones periódicas, idealmente semanales, con el liderato legislativo para discutir la agenda, busca las áreas en las que podemos tener consenso. Por cierto, yo le di instrucciones a mi equipo de trabajo a que se escudriñen y se revisen las plataformas de todos los partidos para buscar todas las áreas en las cuales hay coincidencias y entonces trabajar en ellas”, dijo Pierluisi, quien ante el reclamo de la oposición política para que se derogue el Código Electoral ha expresado que no tiene “reparos en presentar o avalar enmiendas”.

De hecho, a preguntas de los periodistas, defendió las iniciativas legislativas presentadas por la actual Legislatura para implementar los resultados del plebiscito del pasado 3 de noviembre. “Ese mandato del pueblo hay que hacerlo valer. Es un fin legítimo. Es un fin público el hacerlo valer”, afirmó.

Pierluisi sostuvo que antes de que juramente el próximo 2 de enero, tendrá constituido, al menos, todo su gabinete constitucional.

¿Cómo será el proceso de confirmación?

De estos nombramientos, el secretario de Estado requiere del aval del Senado y de la Cámara de Representantes. Los demás deben ser evaluados solo por el Senado.

Ahora bien, los secretarios que están en funciones no deben ser evaluados o confirmados por la nueva Legislatura que comienza en enero. Ese sería el caso de Parés.

“(Pierluisi) está buscando gente que sea confirmable”, dijo una fuente.

¿Cuáles son los otros nombres que suenan?

Aunque se desconoce si será anunciado hoy, el exprocurador del paciente, Carlos Mellado, sería el nuevo secretario de Salud. Mellado en la actualidad es director médico del Municipio de Canóvanas.

Otra fuente dijo que posteriormente Pierluisi se propone hacer otros nombramientos que incluyen a Carlos Rivera, quien se queda al mando del Departamento del Trabajo, y William Rodríguez, actual administrador de Vivienda Pública, quien sería designado por Pierluisi como secretario de Vivienda, dijeron dos fuentes a este medio.

Asimismo, se evalúa el nombre de Eduardo Rivera, actual director de la Autoridad para el Financiamiento para la Infraestructura, para ocupar la dirección de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).