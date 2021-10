El nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, responsabilizó este viernes a su predecesor, Efrén Paredes, de no ordenar a tiempo la compra de equipo para prevenir la entrada de sargazo en la toma de agua de mar en la operación de la central generatriz Aguirre.

Paredes salió del puesto tras los apagones que, entre otras cosas, ocurrieron cuando el alga afectó el flujo de agua en un condensador de la central y tuvieron que sacar la unidad de operación, lo que limitó la generación.

Mientras, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se distanció de la adquisición de los equipos, amparándose en una dispensa firmada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutía, en la que delegó la responsabilidad de aprobar las compras mayores de $10,000 al director de la corporación pública.

La orden para adquirir los componentes necesarios para la operación de Aguirre tardó más de un año, incluso un poco más, según el director Colón Ortiz. La dispensa fue firmada trasPierluisi Urrutia entrar al cargo, en enero de este año.

En entrevista con El Nuevo Día, Colón Ortiz corrigió información que previamente había dado un subalterno suyo, y aclaró que la responsabilidad para asignar los fondos y tramitar el reemplazo de los equipos recayó enteramente en la gerencia de la corporación pública.

“Es algo interno, la AEE tiene varios niveles de aprobación. Tengo entendido que tenía que llegar a la firma del director de generación y del director ejecutivo de la AEE debido a la cuantía de $5 millones”, mencionó Colón Ortiz, en llamada telefónica.

La dirección ejecutiva estuvo entonces ocupada Paredes Maisonet, a quien la Junta de Gobierno de la AEE removió de su puesto a petición del gobernador Pierluisi Urrutia.

Este diario hizo el esfuerzo por contactar a Paredes Maisonet para dar oportunidad de réplica, pero al momento de esta publicación no respondió.

Tanto Colón Ortiz como el director de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, responsabilizaron a Paredes Maisonet. Además, enfatizaron que toda compra en exceso de $10,000 tenía que ser aprobada por Paredes Maisonet, no por el gobernador ni por OGP como dicta la Ley 3 de 2017.

El Artículo 18 de la Ley 3 de 2017, firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, requiere que toda contratación o compra en exceso de $10,000 sea aprobada por el gobernador o la persona que él delegue.

En una misiva con fecha del 25 de enero de 2021, Pierluisi Urrutia delegó “al director ejecutivo de la AEE o al oficial ejecutivo designado por este, la autoridad para proveer la autorización previa escrita al amparo de la (sic) Artículo 18 de la Ley Núm. 3-2017 para los contratos de servicios profesionales y órdenes de compra de la AEE”.

Ayer, los altos ejecutivos de la AEE no pudieron explicar por qué no hubo sentido de urgencia para aprobar los fondos y hacer la compra de equipo. “Hay escrines o parrillas (equipo que se usa en los cedazos giratorios para evitar la entrada de sargazo) que llevan un año -o más de un año- dañados. Algunos desde 2019, según me han informado”, reiteró hoy, viernes, Colón Ortiz a El Nuevo Día.

El jefe de la AEE puntualizó, además, que el trámite para la compra no ha finalizado, pues apenas está por comenzar el proceso de solicitud de propuestas para construir equipo nuevo y más resistente a la entrada de la alga marina.

Blanco Urrutia aclaró, en declaraciones escritas, que “la AEE, por virtud de una dispensa otorgada el pasado 25 de enero de 2021 y cursada al pasado director de la corporación pública, Ingeniero Efrán Paredes Maisonet, está exenta de todo proceso establecido por la OGP para la autorización de órdenes”.

Su aclaración surge luego de que Alexis Cruz, jefe de la central generatriz, contestó a la prensa que el proceso de compra lo gestiona la Oficina de Suministros de la AEE, pero requiere de la aprobación de la OGP. “Tenemos hasta cierta cantidad para poder comprar sin ir a la OGP y, en esta ocasión, es una cantidad alta de hasta $250,000 por ‘screen’ (cedazo giratorio)”, dijo ayer Cruz.

Sin embargo, posterior a publicado el artículo, el jefe de la AEE se comunicó con este diario para aclarar que en esta ocasión no se necesitaba pasar por OGP, pues el gobernador firmó la dispensa en enero. Señaló que realizar esta compra requería solicitar propuestas para construir los cedazos a un costo total de $5 millones. El proceso apenas comienza y podría demorar hasta dos años, dijo.