RIO GRANDE.- El gobernador Pedro Pierluisi no lució inclinado a tomar algún rol protagónico o emitir las órdenes que sean necesarias al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) para que finalmente se remueven escombros de playas, como es el caso de Córcega, en Rincón, donde el paso en la playa es interrumpido por múltiples residencias y edificios que han colapsado a través de los años por la erosión y la destrucción provocada por el huracán María.

El tema cobra relevancia hoy, un día después de que el secretario del DRNA, Rafael Machargo, fuera confrontado sobre el particular en la sesión de interpelación del Senado. Pierluisi aprovechó un aparte con la prensa para darle otro espaldarazo al funcionario al señalar, entre otras cosas, que no importa quién ocupe esa silla, siempre será eje de controversia.

“En gran medida eso es propiedad privada. Si es un estorbo habría que hacer una expropiación y luego asumir el costo de la demolición y remoción de los escombros. Conceptualmente, en teoría, sería que no haya escombros en esa costa y que toda construcción en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) se pueda disponer de ella para que no continúe ahí, pero son palabras mayores porque el Gobierno no tiene recursos ilimitados para comprometerse a expropiar todas las propiedades en la ZMT que no estén en buenas condiciones”, dijo Pierluisi.

PUBLICIDAD

No te pierdas: Contra el reloj las costas en Puerto Rico

En síntesis, Pierluisi señaló que está “receptivo” al reclamo sobre los escombros en las playas, pero no está en posición de comprometerse a buscarle una solución. Precisamente hoy la experta en erosión costera, Maritza Barreto publicó una columna hoy en El Nuevo Día en que denunció que el 60% de la costa en la isla está afectada por la erosión y que complica el escenario la gran cantidad de escombros que no han sido removidos.

¿Se perderá entonces la costa de Rincón con esos escombros?, se le cuestionó.

“Espero que no . Que ese no sea el caso. Ahí está ocurriendo una erosión que está fuera de nuestro control”, afirmó el Primer Ejecutivo.

Cuando se le insistió en el tiempo que llevan los escombros, como es el caso de Córcega, en Rincón, Pierluisi trajo nuevamente el argumento de que se trata de “propiedad privada”.

“Y te diría 100 años de mala planificación”, agregó. “El Comité Asesor de Cambio Climático puede aportar en este tema y hacer recomendaciones puntuales y les pedí que lo hicieran y esto se tiene que atender con mesura y prudencia”.