“Estoy cumpliendo con la ley y el orden”: Anaís Rodríguez brinda extenso testimonio ante Justicia

Por poco más de tres horas, la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Anaís Rodríguez Vega brindó testimonio ante la fiscal Marie Díaz de León, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia , luego que esta agencia le asegurara que no es blanco de la pesquisa que conducen.

“Lleva la licenciada (Rodríguez Vega) contestando preguntas por tres horas. Vamos a volver en breve. El proceso no ha acabado, y nos han solicitado que, debido a que no ha acabado, pues, verdad, no divulguemos el contenido de la reunión”, manifestó a su salida del edificio Leonardo Aldridge, abogado de la exsecretaria del DRNA.