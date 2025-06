“Pedimos información, no nos la dieron. Se hicieron unas representaciones a mí y a todos ustedes, los integrantes de los medios de comunicación, de que la licenciada estaba citada en carácter de testigo, no de acusada ni de mucho menos de alguien implicado en un acto ilegal . Así es que esa es la representación que se nos ha hecho a mí y a todos ustedes, y acorde con eso, pues, buscaremos las garantías que van acorde con esa información que se nos proveyó“, manifestó el abogado.

“No te voy a mentir, sí me sorprendió (la citación), pero mira, como secretaria, una de mis quejas, verdad, o de lo que hacía vocal, era que me dejaran hacer cada uno de los procesos administrativos y las vistas administrativas que tenía ante mi consideración con libertad. Así que no le puedo desear otra cosa a la secretaria de Justicia (Lourdes Gómez), esa misma libertad”, afirmó Rodríguez Vega.

“Las garantías que solicitamos se las comunicamos al Departamento de Justicia. La fiscal está al tanto de ellas. Si se conceden, pues estaremos allí el tiempo que sea necesario. Si no, pues evidentemente no podremos aceptar esta invitación, porque esto, después de todo, lo que se trata es de una invitación. Aquí no hay ninguna obligación de comparecer al Departamento de Justicia a menos que haya una orden del tribunal. Esa orden del tribunal no existe en este momento”, sostuvo el abogado.