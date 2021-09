Fernando Gil Enseñat ascendió ayer a la presidencia de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) asumiendo su dosis de responsabilidad por la crisis que atraviesa la corporación pública –que en estos días se manifiesta con apagones selectivos que afectan a cientos de miles de abonados–, ya que desde enero es miembro del ente rector, del que también formó parte el cuatrienio pasado.

En otras palabras, no es una cara nueva en la AEE y conoce de primera mano sus problemas, entre los que mencionó la quiebra financiera, la falta de mantenimiento a una infraestructura que –en ocasiones– excede su vida útil, los destrozos a dicha infraestructura a causa de eventos naturales y una enraizada politización que impide darle continuidad a cualquier iniciativa de cambio.

Para estos y otros males, admitió, no hay un alivio inmediato, pues la transformación de la red eléctrica demorará, al menos, 10 años. Ese es el término contenido en el plan de mejoras aprobado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) tras los destrozos causados por el huracán María.

“Decirle a la gente que, a partir de mañana (hoy), la luz no se le va a ir más nunca es mentirle, y la gente está cansada de que le mientan. Lo que sí puedo garantizar es que, en la Autoridad, se trabaja para que el servicio eléctrico no se vaya”, dijo en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, tras afirmar que su paso por la Junta de Gobierno de la AEE se caracterizará por “hablar siempre con la verdad”.

Consciente de que los abonados esperan acciones inmediatas y de que la calidad del servicio no se ajusta a su alto costo, informó que se propone revisar el plan de 10 años aprobado por FEMA con el fin de determinar qué proyectos pueden adelantarse. Esos cambios, sin embargo, tendrían que ser avalados, tanto por la dependencia federal como por el Negociado de Energía de Puerto Rico, como ente regulador independiente.

También, favoreció la privatización –en curso– de la flota de generación, bajo la premisa de que el gobierno no debe ser un proveedor de servicios, sino fiscalizarlos. En la misma línea, defendió la gestión del consorcio LUMA Energy, que –tras un año de transición– asumió el control del sistema de transmisión y distribución el pasado 1 de junio.

“Siempre hay espacio para mejorar, pero hay que darle una oportunidad (a LUMA). Tres meses (de trabajo) para dar una evaluación es totalmente injusto, y estaría mintiendo”, declaró.

Gil Enseñat, quien es abogado de profesión, fue secretario de la Vivienda bajo las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez (2017-2020). Durante ese cuatrienio, estuvo en la Junta de Gobierno de la AEE, en la que llegó a ser vicepresidente hasta que, en enero de 2020, Vázquez lo despidió por supuestamente poner en riesgo el desembolso de fondos federales de reconstrucción.

En enero de este año, el gobernador Pedro Pierluisi lo renombró al organismo rector. Fue una designación de “libre selección” del primer ejecutivo, según la Ley 83 de 1941, por lo que no era necesario que cumpliera con los criterios de trasfondo educativo, profesional y experiencia de los demás miembros. Tampoco era requerido que tuviera pericia en asuntos energéticos.

“Es un honor servirle al pueblo de Puerto Rico. Me encanta el servicio público. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo desde el Departamento de la Vivienda, fue una de las experiencias más enriquecedoras, y espero que ahora no sea la excepción porque el futuro y el desarrollo económico de Puerto Rico dependen de la energía eléctrica y la calidad de vida que podamos ofrecer”, afirmó.

Con la llegada de Fernando Gil Enseñat a la presidencia, la Junta de Gobierno de la AEE tiene ahora una vacante que el gobernador se propone llenar rápido, dijo el directivo.

Hablando de calidad de vida, ¿cómo describe la situación con los apagones (que iniciaron a finales de agosto)?

—Lo que estamos viendo es totalmente inaceptable, pero no es algo nuevo. Se ha venido arrastrando con el tiempo, y tenemos que mirar hacia el futuro. Dentro de eso, hay un espacio bastante grande que cubrir porque, por años, no se les dio el mantenimiento adecuado a las plantas. Además, los huracanes (Irma y María), los terremotos (de 2020), la misma pandemia (de COVID-19) y, más que nada, la quiebra hace más difícil el manejo.

Lo que los clientes de la AEE quieren saber es cuándo se normalizará el servicio de luz. ¿Qué les dice sobre eso?

—No es real decir que mañana (hoy) no se va a ir la luz. Es importante decir la verdad porque es la única forma de ir ganando la credibilidad en la Autoridad, que está bastante lacerada. No puedo prometer cosas de las que no estoy seguro. Tenemos que estudiar más a fondo qué cosas (proyectos de mejoras) se pueden acelerar o no, de forma que podamos tener un sistema confiable y resistente.

¿Cuál es la opción entonces? ¿Seguir pidiendo paciencia?

—Decirle a la gente que sea paciente es fuerte. Lo único que le puedo decir al pueblo es yo vivo aquí, que soy cliente del único proveedor de energía que tenemos, que pago el servicio al mismo precio, que me identifico cuando los equipos se dañan y que hay situaciones que, honestamente, no están en nuestro control y afectan nuestro diario vivir.

Usted lleva 10 meses en la Junta de la AEE y también ocupó una silla el cuatrienio pasado. ¿No se siente responsable de la crisis actual? ¿Qué será diferente bajo su presidencia?

—Voy a dar todas mis destrezas y capacidades… alma, vida y corazón, para poder contribuir a que esa confianza de la gente suba y que se ejecuten los proyectos que se tienen que ejecutar. Tenemos una Junta (de Gobierno) altamente capacitada, y la diferencia la vamos a hacer entre todos para poder crear un nuevo panorama… una nueva hoja de ruta, incluyo a nuestro socio LUMA. Agradezco al gobernador la confianza de ser yo ese hilo conductor y, a la vez, pongo a disposición mi experiencia con el manejo de fondos federales.

Gil Enseñat recordó que la AEE podría recibir, al menos, $10,000 millones en fondos federales para la reconstrucción de la red post-María. Simultáneamente, la corporación pública tiene que reestructurar su deuda de unos $9,000 millones. “Tenemos una oportunidad de oro, y estoy enfocado en resolverla”, dijo.

A propósito, mencionó que el Negociado de Energía ya ha avalado unos 70 proyectos de mejoras, que suponen una inversión de $3,000 millones, y otros 90 están pendientes de aprobación y totalizarían $6,000 millones.

Resaltó, igualmente, que la AEE sacó una solicitud de propuestas para el desarrollo de 1,000 megavatios de energía renovable y 500 megavatios de almacenamiento (baterías), y “estamos planificando” una segunda solicitud para 500 megavatios de renovable y 250 megavatios de almacenamiento. “Esto nos colocaría en buen camino para alcanzar la meta de 40% de generación con renovables para 2025″, indicó, en referencia a lo dispuesto en la Ley 17 de 2019, que también obliga a que, en 2050, toda la generación sea con energía verde.

¿Cuáles serán sus primeras acciones al frente de la Junta de la AEE?

—Ya estamos delineando estrategias en los comités existentes para poder afinar muchas de las cosas que necesitamos lograr para la transformación del sistema. Mi estilo es de cooperación e igualdad, en el sentido de que una persona no debe sentirse que sabe más que la otra, y de conciliar cualquier tipo de desavenencia que pueda existir entre empleados, la Autoridad, la Junta de Gobierno y LUMA. Es importante hacer esto porque, si no llevamos la fiesta en paz, no hay forma de que podamos adelantar.

¿Qué pasará con el director ejecutivo Efran Paredes y los demás altos funcionarios de la AEE?

—Tengo que tener esta conversación… es una decisión que tenemos que tomar en conjunto como Junta de Gobierno. A Efran, yo lo respeto y admiro mucho. Es tremendo ser humano. A tono con cuán alineados estamos en términos de política pública, se tomarán decisiones que repercutan en una mejor administración, pero sería injusto de mi parte decir algo de lo que no estoy seguro (permanencia de Paredes en la dirección ejecutiva).

Hablando de política pública, ¿favorece la privatización de la generación?

—El gobernador lo ve de esa forma. El gobierno no debe ser un proveedor de servicios, sino un regulador y fiscalizar que los ciudadanos tengan el servicio que se merecen.

¿Está satisfecho con la gestión de LUMA en sus primeros 100 días?

—Tengo fe de que su ‘staff’, muchos de los cuales eran parte de la Autoridad, ahora están bajo nuevas condiciones de trabajo, donde la política (partidista) no es lo que impera en el manejo de los recursos, y las cosas se harán bien. Despolitizar y sacar la politiquería era importante. Hay que darles una oportunidad sin demonizar.

En medio de los apagones y los demás problemas que ha descrito, el Negociado de Energía evalúa una solicitud de LUMA, a nombre de la AEE, para subir en 2.49 centavos la factura de luz entre octubre y diciembre. ¿Está de acuerdo con el alza propuesta?

—¡Gracias a Dios que existe el Negociado de Energía! Quien regulaba esto antes era la misma Autoridad, y no sabíamos si los aumentos eran necesarios o no. En el caso actual, son cosas que el Negociado tiene que evaluar y, si entiende que es meritorio, procederá. Si entiende que no procede, así mismo lo determinará.