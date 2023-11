Luego de una espera de varios años, Aryam Borges Pérez cumplió una de sus principales aspiraciones cuando logró cerrar la compra de un nuevo hogar, en noviembre de 2022.

“Hace un año, completé la adquisición de mi hogar, después de esperarlo por tres años, porque comenzaron los temblores, luego la pandemia (del COVID-19), y la construcción de mi casa se afectó. Obviamente, también subió el precio y, finalmente, pude cerrar en noviembre del año pasado”, relató Borges Pérez.

Pese a los obstáculos, la funcionaria de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) confiaba en que iba a poder sostener la carga de su hipoteca, a raíz del aumento prometido a los trabajadores de esa agencia, como parte de los ajustes contenidos en el nuevo Plan de Clasificación y Retribución Uniforme del gobierno central.

Los ajustes entraron en vigor en enero y representaron incrementos salariales para poco más de la mitad de los 22,000 empleados cubiertos.

Hoy, sin embargo, Borges Pérez es una de los más de 40 profesionales de la ARV sumidos en la incertidumbre, luego que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revirtieran los aumentos al revisar –y degradar– la escala salarial para cerca de una decena de clasificaciones de puestos en la agencia.

“Comencé a pagar mi casa en enero, específicamente. Yo me zumbé porque, si no, uno no tiene nada en la vida”, dijo Borges Pérez, quien precisó que cuenta con un grado académico de maestría y 11 años y medio de experiencia en la ARV.

En su caso, como técnico de avaluación y ajuste de la región de Arecibo, sufrió –a partir de la primera quincena de este mes– una reducción salarial de $2,375 a $1,908 mensuales, una diferencia de $467 o casi 20%.

Como ya había denunciado el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU), Borges Pérez subrayó que el recorte se produjo sin previo aviso, ya que los empleados se percataron de la situación al recibir el talonario de la segunda quincena de octubre, la última antes de que se reflejara la merma salarial.

“Fue ese rumor que corrió, que alguien vio. La agencia ni la administración ni en ningún otro lugar nosotros tuvimos una noticia previa para prepararnos. Fue un golpe de agua fría y ya, así, de sopetón, sin ningún tipo de compasión”, comentó la servidora pública con voz entrecortada.

Un golpe en cadena

En gran medida, los recortes de sueldo responden al hecho de que los consejeros en rehabilitación de la ARV fueron colocados en la escala 6 del Plan de Clasificación y Retribución, distinto a sus contrapartes en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que ocupan la escala 12.

Como consecuencia, técnicos y oficiales de apoyo a los consejeros –el personal que se encarga de ayudar a personas con diversidad funcional a desarrollar las destrezas para desenvolverse en el espacio laboral– fueron degradados a las escalas 3 y 4, desatando un efecto en cadena sobre los salarios.

“Ha sido bien doloroso que nos entreguemos en cuerpo y alma a nuestros consumidores, y ver esos salarios. Uno, primero, con esa alegría de que recibe ese aumento y, de momento, de golpe y porrazo, se lo bajan a uno sin avisar… Se desmoraliza cualquiera”, compartió Wanda Pietri Bonilla, residente en Aguadilla y oficial de avaluación y ajuste en la región de Mayagüez, quien sufrió un recorte de $550 mensuales.

“Es un choque por los gastos que uno tiene, las deudas que también tengo, y no tengo ningún otro apoyo económico. La renta, ahora mismo, es de $500 (mensuales). Entonces, me sacan $550″, abundó la profesional, con 11 años en la ARV.

Su compañero técnico en la región de Mayagüez, Víctor Henson Vera, indicó que, a través de un préstamo, adquirió dos propiedades por las que paga una mensualidad de $850, si bien al presente alquila una de ellas por $300.

“Si me veo apretado, tendré que hablar con el banco, porque fue un préstamo personal, porque la casa no cualificaba para la hipoteca. No sé, realmente. Me estoy sentando para buscar alternativas”, dijo Henson Vera, que también verá una reducción, de $467, desde este mes.

Elica González Méndez, analista de centro de apoyo y modalidad de empleo, quien sufrió una rebaja salarial de $200 a pesar de laborar desde 2008 en la ARV, también planteó que tendrá que hacer ajustes por la rebaja salarial

“En mi situación particular, vivo en Vega Alta y tengo que estar viajando a Arecibo. El dinero, de por sí, se me hace bastante apretado, cuando uno incurre en gastos de gasolina, peajes, deterioro y mantenimiento del vehículo. Todo eso, cuando uno hace el presupuesto, hace ese cálculo. Uno corta servicios para sostenerme como familia”, apuntó.

Otra trabajadora, con 13 años de servicio en la agencia, quien prefirió mantenerse bajo anonimato, se encuentra lidiando con un descuento de $300 mensuales, tras bajar su salario de $2,208 a $1,908.

“Tuve que sentarme con mi esposo, hablamos de la situación. La única alternativa que ve es que él tiene un préstamo personal y tratar de renovarlo, porque el balance es menor y reducir el pago mensual a ver cómo me ayuda en ese aspecto. En términos de si yo tuviera alguna alternativa ahora mismo, ninguna otra, porque mi sueldo está totalmente comprometido”, lamentó la madre de tres hijas adultas, incluyendo dos universitarias.

El coordinador de SPU para la región de Arecibo, José Vélez, mencionó que, de momento, anticipa que los empleados afectados recurran a la Comisión Apelativa de Servicio Público. Según la JSF, de los 62 empleados cuyo salario se reduciría a partir de la revisión de las escalas, 42 pertenecen a la ARV.

La semana pasada, el gobernador Pedro Pierluisi dijo ignorar el detalle de los “errores” que supuestamente cometieron la JSF y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, y se mostró abierto a buscar “incentivos” para los trabajadores afectados.

“Yo no quiero un incentivo. Quiero que me den mi salario de vuelta, el que merecemos todos. Aun con el salario inicial, yo no siento que era lo justo”, puntualizó Borges Pérez.