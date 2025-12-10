Gobernadora decreta dos días de duelo tras la muerte de Rafael Ithier Natal

La gobernadora Jenniffer González Colón decretó dos días de duelo para tras la muerte de Rafael Ithier Natal, pilar y referente de la salsa puertorriqueña y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció el sábado, 6 de diciembre, a sus 99 años.

En declaraciones escritas, la primera mandataria informó que, tras conocer los detalles sobre las exequias fúnebres, designó el domingo 14 y el lunes, 15 de diciembre como días escogidos para honrar la memoria del insigne músico.

“Como parte de esta declaración, las banderas en todas las instalaciones públicas deberán ondear a media asta durante el domingo 14 y lunes 15 de diciembre, este último, día de los actos fúnebres anunciados hoy por la familia, en señal de respeto y solidaridad del también veterano quien tan recientemente como el pasado mes fue exaltado al Salón de la Fama del Veterano Puertorriqueño como parte de la Clase 2025″, lee el texto.

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.

Más temprano el miércoles, la familia del maestro comunicó que conforme a su última voluntad “se celebrará, como único acto fúnebre, una Misa Exequial en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan el lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 10:30 a.m".

“Esta celebración estará abierta al público para que el pueblo de Puerto Rico y todos aquellos que admiraron su obra alrededor del mundo puedan rendirle tributo”, continuó.

Asimismo, ofrecieron detalles del sepelio, que será uno de carácter privado.

Mientras tanto, la llamada “Universidad de la salsa” deberá continuar con su agenda artística y compromisos establecidos, al menos para la época festiva.

Los “Mulatos del Sabor” se presentarán el sábado, 13 de diciembre en el evento “The Sounds of Puerto Rico: Christmas Edition” y el viernes, 19 de diciembre, llegarán a La Placita de Santurce.

El reconocido músico Rafael Ithier Natal, fundador de El Gran Combo, obtuvo el 15 de marzo de 2024 un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.

La noticia sobre el fallecimiento de Ithier Natal trascendió en la noche del sábado y su partida no solo marca el fin de una era para la orquesta que fundó en 1962, sino que también deja un vacío irremplazable en la banda sonora de la cultura puertorriqueña y latina en general.

Al músico le sobreviven su esposa Carmen Soto y sus hijos Carlos, Pedro, Mérida, Maritza e Ivonne.

Además de ser director musical, Ithier fue arreglista, pianista y compositor. La discografía de El Gran Combo de Puerto Rico sobrepasa las 70 producciones. La más reciente, sin embargo, es “En Cuarentena”, lanzada en el 2021.

Desde el 1962 hasta el momento de su fallecimiento, el hijo de los mayagüezanos Nicolás “Macaco” Ithier y Mérida Natal fue la fuerza que mantuvo a la que es considerada una bandera musical, narradores de historias de corte cotidiano y popular, muchas de las que se han tornado en éxitos y referentes de la idiosincrasia boricua.