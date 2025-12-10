Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobernadora decreta dos días de duelo tras la muerte de Rafael Ithier Natal

El domingo 14 y el lunes 15 de diciembre las banderas deberán ondear a media asta en todas las instalaciones gubernamentales

10 de diciembre de 2025 - 6:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En declaraciones escritas, la primera mandataria detalló que, tras conocer los detalles sobre las exequias fúnebres, designó el domingo 14 y el lunes, 15 de diciembre como días escogidos para honrar al insigne músico. (LUIS ALCALA DEL OLMO)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González Colón decretó dos días de duelo para tras la muerte de Rafael Ithier Natal, pilar y referente de la salsa puertorriqueña y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció el sábado, 6 de diciembre, a sus 99 años.

RELACIONADAS

En declaraciones escritas, la primera mandataria informó que, tras conocer los detalles sobre las exequias fúnebres, designó el domingo 14 y el lunes, 15 de diciembre como días escogidos para honrar la memoria del insigne músico.

“Como parte de esta declaración, las banderas en todas las instalaciones públicas deberán ondear a media asta durante el domingo 14 y lunes 15 de diciembre, este último, día de los actos fúnebres anunciados hoy por la familia, en señal de respeto y solidaridad del también veterano quien tan recientemente como el pasado mes fue exaltado al Salón de la Fama del Veterano Puertorriqueño como parte de la Clase 2025″, lee el texto.

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.A lo largo de su carrera, Ithier forjó el estilo característico de El Gran Combo, una orquesta que, bajo su batuta, se convirtió en una escuela y ejemplo de disciplina y excelencia.En marzo de 2024, Rafael Ithier obtuvo un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.
1 / 25 | En imágenes: la vida de Rafael Ithier estuvo repleta de música y sabor. El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.

Más temprano el miércoles, la familia del maestro comunicó que conforme a su última voluntad “se celebrará, como único acto fúnebre, una Misa Exequial en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan el lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 10:30 a.m".

“Esta celebración estará abierta al público para que el pueblo de Puerto Rico y todos aquellos que admiraron su obra alrededor del mundo puedan rendirle tributo”, continuó.

Asimismo, ofrecieron detalles del sepelio, que será uno de carácter privado.

Mientras tanto, la llamada “Universidad de la salsa” deberá continuar con su agenda artística y compromisos establecidos, al menos para la época festiva.

Los “Mulatos del Sabor” se presentarán el sábado, 13 de diciembre en el evento “The Sounds of Puerto Rico: Christmas Edition” y el viernes, 19 de diciembre, llegarán a La Placita de Santurce.

El reconocido músico Rafael Ithier Natal, fundador de El Gran Combo, obtuvo el 15 de marzo de 2024 un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.Los compañeros de la agrupación lo acompañaron en este momento importante. Ithier Natal se ha destacado como estandarte de la cultura puertorriqueña a través de la música. En 1962, fundó El Gran Combo de Puerto Rico y -desde entonces- ha fungido como su director artístico.
1 / 11 | Rafael Ithier: un doctor con swing, caramba . El reconocido músico Rafael Ithier Natal, fundador de El Gran Combo, obtuvo el 15 de marzo de 2024 un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus. - Xavier J. Araújo Berríos

La noticia sobre el fallecimiento de Ithier Natal trascendió en la noche del sábado y su partida no solo marca el fin de una era para la orquesta que fundó en 1962, sino que también deja un vacío irremplazable en la banda sonora de la cultura puertorriqueña y latina en general.

Al músico le sobreviven su esposa Carmen Soto y sus hijos Carlos, Pedro, Mérida, Maritza e Ivonne.

Además de ser director musical, Ithier fue arreglista, pianista y compositor. La discografía de El Gran Combo de Puerto Rico sobrepasa las 70 producciones. La más reciente, sin embargo, es “En Cuarentena”, lanzada en el 2021.

Desde el 1962 hasta el momento de su fallecimiento, el hijo de los mayagüezanos Nicolás “Macaco” Ithier y Mérida Natal fue la fuerza que mantuvo a la que es considerada una bandera musical, narradores de historias de corte cotidiano y popular, muchas de las que se han tornado en éxitos y referentes de la idiosincrasia boricua.

Bajo su mando, El Gran Combo se convirtió en la única orquesta puertorriqueña en presentarse en los cinco continentes.

Tags
Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: