23 de octubre de 2025
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González activa la Guardia Nacional en respuesta a crisis de agua por avería en Superacueducto

La AAA ha adelantado que las reparaciones en la tubería de 72 pulgadas culminarían este jueves

23 de octubre de 2025 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El miércoles, los trabajos que realiza la AAA para reparar la rotura del Superacueducto en un punto en Manatí, continuaban a todo vapor para lograr restaurar el servicio a los miles de abonados afectados.La gobernadora Jenniffer González llegó hasta la zona para supervisar los trabajos de reparación en el punto de ruptura del Superacueducto. Aunque han surgido retrasos, la AAA mantiene el estimado de que requerirá 48 horas de trabajo y que comenzará a reanudar mañana, jueves el servicio de agua potable a través del Superacueducto.
1 / 16 | Jenniffer González activa la Guardia Nacional en respuesta a crisis de agua por avería en Superacueducto. El miércoles, los trabajos que realiza la AAA para reparar la rotura del Superacueducto en un punto en Manatí, continuaban a todo vapor para lograr restaurar el servicio a los miles de abonados afectados. - Carlos Rivera Giusti
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González activó a la Guardia Nacional para apoyar las labores coordinación y distribución de agua potable en el marco de la emergencia causada por la rotura en la tubería de 72 pulgadas en el Superacueducto, una avería que ha interrumpido el servicio de cerca de 200,000 abonados en pueblos de la zona norte y central de la isla.

Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El decreto precisa que, desde inicios de semana, la avería del tubo, parte de una línea soterrada en Manatí, ha afectado el suministro en Arecibo, Barceloneta, Manatí, Morovis, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Caguas, Gurabo y Juncos.

“Aunque la AAA activó su plan de emergencia y coordina con los municipios y agencias estatales, la magnitud del incidente exige apoyo adicional para garantizar el acarreo y distribución de agua potable”, estipuló González.

Los gastos en los que la Guardia Nacional incurra como parte de sus gestiones, conforme al Código Militar de 2023, serán sufragados por la “agencia solicitante”, en este caso, la AAA, indica la orden ejecutiva.

En horas de esta mañana, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, estimó que, de no registrarse contratiempos, la reparación de la línea de 72 pulgadas podría completarse hoy, jueves.

“Hemos avanzado en el proceso de reparación y estimamos completar los trabajos durante el día de hoy, de no surgir imprevistos”, indicó el jefe de la corporación pública, en un comunicado de prensa, en el que se precisó que el miércoles se culminó el vaciado y secado de la tubería, dando paso a la soldadura del segmento afectado.

La normalización del servicio, sin embargo, debe tomar horas adicionales, una vez se reanude la producción en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo.

La AAA citó a una conferencia de prensa para las 3:30 p.m. de este jueves, en la que se espera que se ofrezca una actualización de las labores en curso.

iconReferencia
Orden Ejecutiva 2025-048
Por: Jenniffer González
Tags
Jenniffer GonzálezGuardia Nacional de Puerto RicoAAAagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
Noticias
