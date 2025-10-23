El miércoles, los trabajos que realiza la AAA para reparar la rotura del Superacueducto en un punto en Manatí, continuaban a todo vapor para lograr restaurar el servicio a los miles de abonados afectados.

Jenniffer González activa la Guardia Nacional en respuesta a crisis de agua por avería en Superacueducto. El miércoles, los trabajos que realiza la AAA para reparar la rotura del Superacueducto en un punto en Manatí, continuaban a todo vapor para lograr restaurar el servicio a los miles de abonados afectados.

La gobernadora Jenniffer González activó a la Guardia Nacional para apoyar las labores coordinación y distribución de agua potable en el marco de la emergencia causada por la rotura en la tubería de 72 pulgadas en el Superacueducto, una avería que ha interrumpido el servicio de cerca de 200,000 abonados en pueblos de la zona norte y central de la isla.

Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El decreto precisa que, desde inicios de semana, la avería del tubo, parte de una línea soterrada en Manatí, ha afectado el suministro en Arecibo, Barceloneta, Manatí, Morovis, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Caguas, Gurabo y Juncos.

“Aunque la AAA activó su plan de emergencia y coordina con los municipios y agencias estatales, la magnitud del incidente exige apoyo adicional para garantizar el acarreo y distribución de agua potable”, estipuló González.

Los gastos en los que la Guardia Nacional incurra como parte de sus gestiones, conforme al Código Militar de 2023, serán sufragados por la “agencia solicitante”, en este caso, la AAA, indica la orden ejecutiva.

En horas de esta mañana, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, estimó que, de no registrarse contratiempos, la reparación de la línea de 72 pulgadas podría completarse hoy, jueves.

“Hemos avanzado en el proceso de reparación y estimamos completar los trabajos durante el día de hoy, de no surgir imprevistos”, indicó el jefe de la corporación pública, en un comunicado de prensa, en el que se precisó que el miércoles se culminó el vaciado y secado de la tubería, dando paso a la soldadura del segmento afectado.

La normalización del servicio, sin embargo, debe tomar horas adicionales, una vez se reanude la producción en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo.