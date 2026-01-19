Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González viaja a España para la Feria Internacional de Turismo

La gobernadora será oradora en FITUR Woman

19 de enero de 2026 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
González partió hacia Madrid para participar el evento en el cual se dará a conocer la nueva campaña de promoción de la Marca Puerto Rico. (alexis.cedeno)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González encabeza la delegación que representará esta semana a Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en España, anunció La Fortaleza.

RELACIONADAS

González partió hacia Madrid para participar en el evento en el cual se dará a conocer la nueva campaña de promoción de la Marca Puerto Rico, informó La Fortaleza. La música será eje central de la presentación que se hará en Madrid de la isla y los 78 municipios de la isla serán destacados.

“Además, el viernes, 23 de enero de 2026 por primera vez en FITUR se llevará a cabo un evento musical simultáneo desde Puerto Rico. Será un concierto en vivo, gratuito y abierto al público, desde el Distrito T-Mobile. El espectáculo se transmitirá en directo a FITUR donde todos los asistentes en el exhibidor de Puerto Rico se conectarán cerca del mediodía (hora local), las 5:00 p.m. hora de España”, precisó La Fortaleza, mediante un comunicado de prensa.

González, por su parte, será oradora en FITUR Woman presentado por la organización Women Leading Tourism. No se precisó que día.

El Ejecutivo destacó lo que consideran son los logros de la participación de Puerto Rico en el evento internacional, entre los cuales destacaron el aumento en la frecuencia de vuelos entre Madrid y San Juan

Del 22 al 26 de enero, el exhibidor localizado en Pabellón 3, donde ubican los destinos de las Américas,será escenario de reuniones de negocios, pero también de eventos inspirados en la cultura puertorriqueña.La presencia de Puerto Rico en Fitur fue reforzada por la participación independiente de los municipios de San Juan y Aguadilla, cuyos alcaldes, Miguel Romero y Julio Roldán, respectivamente, viajaron a Madrid para participar de la actividad.Discover Puerto Rico, asimismo, mantendrá entrevistas con, al menos, una veintena de medios de comunicación localizados en Madrid en busca de continuar posicionando la imagen del destino en España.
1 / 8 | Desde Madrid: recorrido por el exhibidor de Puerto Rico en Fitur 2025. Del 22 al 26 de enero, el exhibidor localizado en Pabellón 3, donde ubican los destinos de las Américas,será escenario de reuniones de negocios, pero también de eventos inspirados en la cultura puertorriqueña. - Suministrada

La delegación de Puerto Rico contará con representantes de más de 30 operadores hoteleros, representantes del sector turístico y empresarios, precisó el comunicado.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina hasta el próximo domingo.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
