Jenniffer González viaja a España para la Feria Internacional de Turismo
La gobernadora será oradora en FITUR Woman
19 de enero de 2026 - 8:10 AM
19 de enero de 2026 - 8:10 AM
La gobernadora Jenniffer González encabeza la delegación que representará esta semana a Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en España, anunció La Fortaleza.
González partió hacia Madrid para participar en el evento en el cual se dará a conocer la nueva campaña de promoción de la Marca Puerto Rico, informó La Fortaleza. La música será eje central de la presentación que se hará en Madrid de la isla y los 78 municipios de la isla serán destacados.
“Además, el viernes, 23 de enero de 2026 por primera vez en FITUR se llevará a cabo un evento musical simultáneo desde Puerto Rico. Será un concierto en vivo, gratuito y abierto al público, desde el Distrito T-Mobile. El espectáculo se transmitirá en directo a FITUR donde todos los asistentes en el exhibidor de Puerto Rico se conectarán cerca del mediodía (hora local), las 5:00 p.m. hora de España”, precisó La Fortaleza, mediante un comunicado de prensa.
González, por su parte, será oradora en FITUR Woman presentado por la organización Women Leading Tourism. No se precisó que día.
El Ejecutivo destacó lo que consideran son los logros de la participación de Puerto Rico en el evento internacional, entre los cuales destacaron el aumento en la frecuencia de vuelos entre Madrid y San Juan
La delegación de Puerto Rico contará con representantes de más de 30 operadores hoteleros, representantes del sector turístico y empresarios, precisó el comunicado.
La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina hasta el próximo domingo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: