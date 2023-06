El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, repudió las expresiones del gobernador, Pedro Pierluisi, contra el presidente del Senado, José Luis Dalmau, por participar en un foro internacional, en Oslo, Noruega, a solo días de que finalice la sesión legislativo.

A juicio de Ortiz, el primer ejecutivo lanza “ataques políticos” contra Dalmau sin considerar que el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, también se fue a Noruega a participar de una cumbre para líderes legislativos cuando solo restan días para que termine la sesión legislativa.

“Yo reconozco la importancia que tiene para cuerpos de gobierno, en este caso un cuerpo legislativo, mantener relaciones efectivas con otros pares, fuera de las fronteras locales. En el exterior, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo”, dijo Ortiz en entrevista con El Nuevo Día.

Acto seguido, sostuvo que Dalmau le había informado que estaría fuera de la isla durante estos días, pero que había dejado los trabajos senatoriales “corriendo” en manos de la vicepresidenta y el portavoz, Marially González Huertas y Javier Aponte Dalmau, respectivamente.

PUBLICIDAD

“Los trabajos en el Senado se están desarrollando así que yo entiendo que es una función que tiene como presidente siempre y cuando los trabajos no se afecten y la realidad es que no ha sucedido. Hay los mecanismos para atender ese tipo de circunstancia como lo han estado atendiendo”, apuntó el también representante del PPD.

Temprano en la mañana de hoy, y al finalizar una conferencia de prensa, Pierluisi criticó la participación de Dalmau en el foro internacional, asegurando que no era “adecuado”. No obstante, defendió la participación de Ríos, alegando que “no es lo mismo ni se escribe igual”.

Un “ataque del gobernador”

Tras enterarse de las expresiones del primer mandatario, Ortiz le salió al paso.

“Yo creo que es desacertada esa expresión del gobernador porque no lo he escuchado catalogar de la misma forma la determinación de Carmelo Ríos, de estar en el mismo evento, y me parece a mí que si el gobernador lo que quiere hablar es de temas que son imprudentes pues imprudente es pagarle con fondos públicos a un grupo de cabilderos por impulsar un status político sin tener ningún resultado”, dijo.

“Creo que imprudente, y hasta negligente, es no defender apropiadamente leyes que se aprueban en Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal para que la Junta tenga una excusa y dejarla sin efecto. Eso son actuaciones imprudentes y hasta negligentes. Yo creo que es un ataque del gobernador –político- al presidente del Senado, injustificado y se le ve la costura de la intención real que hay detrás de ese ataque”, añadió.

Tras preguntarle si cree que es el momento adecuado para participar de ese evento, Ortiz reiteró que, independientemente de la fecha, lo importante es que los trabajos legislativos no se afecten.

“Allí (en el Senado) hubo sesión hoy, entiendo que hay sesión mañana y en los próximos días. No ha habido una circunstancia donde se hayan tenido que detener trabajos. Por esa razón, en ese sentido, cada cual tendrá su opinión, pero la realidad es que allí no se han detenido los trabajos y la comunicación con el portavoz y la vicepresidenta se ha mantenido como de costumbre, así que yo creo que quien hace ese ataque está buscando una razón para hacer un ataque político más que otra cosa”, sentenció el presidente de la Pava.