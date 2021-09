La página del registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) se mantiene fuera de servicio para el público desde el pasado 20 de agosto debido a una revisión de seguridad en ese archivo digital en el que, por ley, deben anotarse todos los contratos que otorga tanto el gobierno central, el legislativo, las corporaciones públicas y los municipios.

La contralora Yesmín Valdivieso Galib dijo que, a finales de agosto, detectaron una falla de seguridad que los movió a sacar el registro del acceso público. Los demás servicios que ofrece la plataforma digital de la OCPR están disponibles.

Valdivieso Galib entiende que el problema se corrigió, pero que “están dando un chequeo de seguridad de arriba a abajo”.

Señaló, además, que hasta que esa revisión se complete no es recomendable dar detalles sobre lo que causó el problema, pero que lo hará tan pronto tenga la certificación de que no hay riesgo de seguridad en la plataforma.

La contralora indicó que no se trató de un “hackeo”, como el que sufrieron en marzo de este año, pero sí hubo una intrusión a cierta información confidencial específicamente en la aplicación del registro de contratos.

Valdivieso Galib sostuvo que desde esta semana una compañía especializada en seguridad cibernética con base en los Estados Unidos trabaja en la verificación y corrección de la falla.

La aplicación del registro de contratos de la OCPR, que estrenó en julio de este año, fue trabajada por la empresa local Nagnoi LLC, que está involucrada en corregir la falla en la seguridad de la información. Nagnoi tiene un contrato vigente de $55,545 por servicios de consultoría y apoyo técnico para el manejo de la aplicación.

La oficina de Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS, en inglés) también ha ofrecido asistencia para atender el asunto de seguridad surgido, dijo la contralora.

El registro de contratos de la OCPR es una de las herramientas más importantes para la transparencia en el gobierno. Ahora mismo, al entrar al registro de contratos hay un aviso que advierte que está fuera de servicio “por mantenimiento”.

Valdivieso Galib se comprometió a que se reestablecerá el servicio a la brevedad, pero advirtió que el registro de contratos no estará disponible hasta que ella no tenga un alto por ciento de seguridad de que no habrá intrusiones al sistema.

“Estoy casi segura que ya el martes todo pueda estar arriba”, expresó la funcionaria.