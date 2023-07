Aunque LUMA Energy proyecta un déficit de generación eléctrica en el día de hoy, no se ofreció una proyección formal de la cantidad de clientes que pudieran sufrir interrupciones de servicio mediante los relevos de carga.

Los relevos de carga que se implementen en las horas pico de consumo, sin embargo, impactarían en primer lugar a aquellas zonas donde no se hayan registrado apagones planificados recientemente, precisó Hugo Sorrentini, oficial de prensa del consorcio energético.

“En el caso de relevos automáticos, el sistema mismo se protege y saca de servicio a algunos clientes. En el caso de relevos manuales (planificados), basado en el itinerario que se usó, por ejemplo, ayer, de los bloques de clientes, se establece un orden en particular para no afectar a los clientes que se afectaron más ayer”, indicó Sorrentini. “Si ayer comenzamos por el primer bloque de clientes, hoy no comenzaríamos por el primer bloque, sino que rotaríamos clientes. Ayer, por ejemplo, estuvimos rotando clientes cada dos horas para que los clientes no estuvieran toda la noche sin servicio”.

Para hoy, de acuerdo con el portal de LUMA, se pronostica una demanda pico de 3,075 megavatios (MW), pero la generación disponible provista por Genera y las cogeneradoras privadas ronda los 2,950 MW, lo que deja una deficiencia de 125 MW. El consumo máximo diario suele producirse en las primeras horas de la noche, entre 6:00 p.m. y 10:00 p.m.

Anoche, poco después de las 8:30 p.m., LUMA reportaba que 133,585 abonados se encontraban sin servicio, o el 9.1% de casi 1.5 millones de consumidores en todo el país. En ese momento, las regiones de Bayamón, Carolina, Caguas, Mayagüez y San Juan tenían entre 18,000 y 30,000 clientes sin servicio, mientras en Arecibo y Ponce se registraron entre 7,000 y 8,000.

Esta mañana, Genera informó que la unidad 3 de Palo Seco había entrado en servicio, lo que permitiría mitigar en parte el déficit de generación que proyectó LUMA.

La cantidad de clientes sin servicio en respuesta a los relevos de carga “va a depender estrictamente de la generación disponible y el consumo. Si tenemos más generación y la gente nos ayuda consumiendo menos, vamos a poder estar en mejor lugar. Usualmente cuando llueve o está nublado, que está más fresco el día, hay menos consumo y es un factor que ayuda un poco”, dijo Sorrentini, al hacer un llamado a que los clientes reduzcan el consumo en la medida de lo posible.

“Sabemos que hay mucha gente que depende de equipo médico y no pueden, quizás, apagar el aire. A todos los demás que podamos contribuir, debemos así hacerlo para reducir la demanda”, expresó el portavoz.