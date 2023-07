Un día después de captar la atención del país al interceptar y confrontar al presidente de LUMA Energy, Juan Saca, tras una vista pública en el Capitolio, Betzaida Falcón Andino recibió la visita de una brigada del consorcio en su hogar en Cupey, donde los trabajadores se concentraron en reemplazar un grupo de luminarias y asegurar que la vivienda se estuviera alimentando con el voltaje correcto.

Mientras El Nuevo Día estuvo presente a media tarde del miércoles, los trabajadores de línea de LUMA reemplazaban los focos de varias luminarias en el camino Los González, en este sector de la capital. Previamente, la brigada había hecho lo propio con el poste en el camino que brinda acceso de la carretera al hogar de Falcón Andino, ubicado en una pendiente y cubierto precariamente con un techo de zinc.

Falcón Andino, quien espera volver a reunirse con Saca para descifrar cómo resolver el problema de su hogar con el servicio eléctrico, optó por no dar declaraciones a este diario mientras observaba los trabajos realizados en la zona.

La mujer sí accedió a que este medio presenciara cuando dos trabajadores de LUMA revisaban el contador, donde corroboraron que la residencia estaba recibiendo el voltaje adecuado. Lo mismo ocurrió con el contador de la vivienda vecina.

El martes, Saca participó de una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes. Al concluir la vista y salir del salón de audiencias, el ejecutivo –que entró en funciones a inicios de mes– fue interceptado de inmediato por Falcon Andino, quien le reclamó por las deficiencias del servicio eléctrico en su hogar.

“Mi nevera se fue a pique y yo necesito que ustedes actúen respecto a eso. Le voy a pedir de favor que no me mande con ningún ayudante suyo. Yo me quiero reunir con usted. Explotó un transformador y la descarga entró a mi casa. Cuando llego a mi casa, había una peste a cables quemados. Yo no sabía de dónde era (que provenía el olor)”, le increpó Falcón Andino a Saca, que tomaba apuntes en una libreta.

“Posterior a eso, vuelve y hace una explosión otro transformador”, prosiguió Falcón Andino. “Tengo la mitad de mi casa sin luz y tengo la nevera conectada con una extensión. Yo duermo allí y mi casa se moja”.

Brigadas de LUMA en labores de desganche. (David Villafane/Staff)

Falcón Andino, quien el martes indicó haber enfrentado problemas con el servicio eléctrico “desde después de (el huracán) María”, se reunió en privado con el presidente de LUMA en un salón del Capitolio.

“Estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes y agradecemos a la clienta que haya compartido sus preocupaciones con nosotros”, indicó ayer LUMA por escrito.

Aunque aseguraron que la casa estaba recibiendo el voltaje correcto, uno de los trabajadores de LUMA explicó a Falcón Andino que fue necesario cambiar la conexión de uno de los cables para evitar el contacto con un árbol de mangó dentro de los predios de la residencia. Tanto cerca de la casa de Falcón Andino como lo largo de la calle, era evidente la necesidad de realizar trabajos de desganche para controlar el daño que la vegetación pudiera provocar sobre las líneas eléctricas.

“Nuestras brigadas han respondido y trabajaron activamente en el sistema eléctrico en el área”, agregó LUMA en sus declaraciones oficiales.