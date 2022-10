La Asociación de Alcaldes y LUMA Energy, encargado del sistema de transmisión y distribución de energía en el país, intentan llegar a un acuerdo de entendimiento que les facilite a los alcaldes los trabajos que vienen realizando tras el paso del huracán Fiona dirigidos a agilizar el proceso de energización.

No obstante, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, aclaró que se materialice o no el acuerdo, continuarán realizando este tipo de labores para las cuales, sostuvo, están facultados en ley. “Ahora mismo estamos en Ponce y mañana (martes) se unen más brigadas para seguir atendiendo los casos de los bolsillos”, explicó el ejecutivo municipal.

“Lograr un acuerdo de colaboración me parece bien de cara al futuro, pero el llegar o no a un acuerdo no va a ser impedimento para continuar haciendo lo que estamos haciendo”, agregó el alcalde de Villalba y presidente del organismo que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).

A los trabajos que realizan desde hoy, lunes, en Ponce las brigadas de “Villalba Power”, integradas principalmente por peritos electricistas y retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en las comunidades de Coto Laurel y La Coroza se unirán mañana, martes, trabajadores de Morovis y, posiblemente, Aguadilla. Hernández dijo que también asistirán a Peñuelas donde cerca del 40% de la ciudadanía sigue a oscuras.

“Estamos trabajando reparación de líneas y desganche. Especialmente estamos empezando en los casos pequeños, personas mayores, de lugares distantes…lo estamos haciendo con personal diestro”, indicó al señalar que quien dirige la brigada destacada en Ponce es un retirado de la AEE con más de 25 años de experiencia.

Además de Peñuelas y Ponce, Hernández dijo que los otros municipios del suroeste del país que “piden a gritos” ayuda son Sabana Grande y Maricao, donde casi un 30% de los residentes permanecen sin luz.

Sin entrar en el contenido, Hernández anticipó que discutiría el documento con los demás alcaldes y alcaldesas populares para que estos presenten sus posibles sugerencias y preocupaciones. El acuerdo, agregó, no tendría un tiempo de vigencia, pero sí les permitiría activar las brigadas durante períodos de emergencia. El plan es volverse a reunir hoy con personal de LUMA.

“Sin duda alguna el elemento más importante que falló fue la comunicación porque los alcaldes y alcadesas tenemos la facultad en ley de hacer lo que estamos haciendo. En momentos de emergencia donde entendamos que la vida y seguridad de nuestra gente está en riesgo o que haya un período prolongado sin servicio, lo vamos a hacer. Pero estamos dispuestos a sentarnos con el contratista y establecer unos parámetros de seguridad”, detalló.

Según números de LUMA, hasta hoy, habían restablecido el servicio eléctrico al 99% de los clientes. “En menos de dos semanas tras el paso de un huracán categoría 1, LUMA ha restablecido el servicio eléctrico de más del 90 % de los clientes a un ritmo histórico para la isla cuando se trata de huracanes de gran magnitud. Además, hasta el día de hoy, LUMA ha restablecido exitosamente el servicio del 99 % de los clientes”, indicó la empresa por escrito.

Esta cifra, sin embargo, no refleja la realidad que están atravesando algunos municipios, como es el caso de Ponce que, desde hoy, cuenta con el apoyo de brigadas de “Villalba Power”. “A Luma Energy le dimos la oportunidad y el espacio de trabajar y cumplir. Ante la inacción que impera… este alcalde se cansó de la lentitud y el desinterés de la privatizadora”, señaló el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón.

A pesar de que, según números de LUMA, cerca del 96% de la Ciudad Señorial está energizada, Irizarry Pabón sostuvo que él ni la ciudadanía cree que la cifra sea cierta. Sostuvo que áreas del norte de la ciudad, así como sectores rurales y del área urbana -como la barriada Borinquen y La Playa de Ponce- permanecen sin servicio.

“Más de 75 comunidades siguen sin energía y en algunas áreas donde se ha restablecido el servicio, ha vuelto a interrumpirse”, afirmó.

“No queremos que LUMA de excusas, que se siga retrasando el restablecimiento de energía. Tenemos personas con condiciones médicas, niños con condiciones especiales y no podemos seguir con esta situación. Algunas personas tienen generadores, pero no tienen cómo costear el diésel, el gas o la gasolina”, dijo.

Irizarry Pabón agregó que mantiene comunicación con personal de LUMA, aunque no es “precisa”. Señaló que ayer, domingo, participó de una protesta que realizaron ciudadanos frente a las oficinas de la empresa en la avenida Hostos de Ponce. “No están trabajando 24/7 o con la urgencia que esto requiere”, puntualizó el ejecutivo municipal que busca establecer brigadas energéticas como han hecho, además de Villalba, los pueblos de Bayamón y San Sebastián, entre otros.