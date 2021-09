Straits Express, una de las dos naves que trajo esta semana la empresa HMS Ferries con la que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) oficializó una alianza público-privada (APP), confrontó problemas ayer, miércoles, durante el viaje de prueba que hizo de Ceiba a Culebra, lo que le impidió, hasta el día de hoy, ofrecer servicios a Vieques y de Culebra, confirmaron los residentes de ambas islas.

La nave permanece sin arreglar en el terminal de Ceiba, supo El Nuevo Día. Este asunto provocó la ira de viequenses y culebrenses, quienes dieron un ultimátum al gobierno y exigen que rescinda el contrato que dio paso a la APP por 23 años a un costo de $750,867,388.

“Ayer en la tarde enviaron la embarcación con una tripulación para Culebra y se rompió (la nave) en el viaje de prueba. Ya eso lo habíamos advertido que iba a pasar porque esas naves no funcionan para estas aguas. El mismo presidente de HMS, (Matt) Miller reconoce que son unas embarcaciones temporeras. Sabíamos que esto iba a pasar. Pero contratitos a los amigos…”, dijo el líder viequense Yabureibo Zenón.

“El contrato es entre el gobierno y HMS Ferries que es incapaz de traer embarcaciones que puedan cumplir con las necesidades de los residentes de Vieques y Culebra. Es lamentable que, a estas alturas, todavía el gobierno no ha tenido la valentía y el coraje de hacerse valer y respetar. Ese contrato no cumple porque realmente los viequenses y los culebrenses estamos peor con estas embarcaciones que con lo que teníamos con la ATM”, agregó.

La líder culebrense Dolly Camareno destacó que la nave más vieja que tiene la ATM fue fabricada en el 2000 y Straits Express es de 1995.

“Y mira que las han arreglado (las de la ATM) y siguen funcionando porque están hechas para estos mares”, sostuvo.

Los líderes viequenses y culebrenses dieron un ultimátum al gobernador Pedro Pierluisi para que actúe.

“Este gobernador está demasiado de muy blandito y hay que hacer algo. No nos podemos quedar así porque somos puertorriqueños igual que los demás”, dijo la viequense Carmen Valencia.

Zenón sostuvo que ya era tiempo de acción del gobierno ante un problema vetusto con el transporte marítimo.

“Nosotros le hemos estado dando espacio al gobernador para que tome acción con estas banderas que hemos estado levantando durante estos meses de transición con el contrato de HMS y le vamos a dar un ultimátum al gobernador de que atienda esta situación de manera seria. De manera final y firme. De que nos escuche. Él dice que tiene las puertas abiertas, pues que nos escuche. Este contrato de HMS desde el día uno no funciona y se le advirtió que no iba a funcionar”, sentenció Zenón no sin antes recordar que próximamente hay una reunión con la Legislatura municipal de Vieques y luego fijarán una fecha al gobierno para que actúe.

“Me tengo que unir a ese ultimátum. Nosotros ya no aguantamos más. Esto (el transporte marítimo) es nuestra vena yugular. Ya no aguantamos más. Esto es un relajo. No sé que más podemos hacer si treparnos dónde para que este reclamo se escuche. Vamos a ir a Washington y pararnos todos los días y caminar todos los días aunque no nos paguen”, afirmó Camareno.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por reacción del director de la ATM, Jorge Droz y del presidente de HMS Ferries, Matt Miller.

Los líderes viequenses advirtieron que se mantendrán en pie de lucha abogando por un servicio digno de transporte marítimo.

“Vamos a seguir luchando como cuando la ATM nos incumplía. Vamos a estar activos, hacer manifestaciones en Vieques, Culebra o en Fortaleza. Ya esto es una falta de respeto a los residentes de Vieques y de Culebra que a estas alturas buscando estos mecanismos de una APP no puedan cumplir con las necesidades de transporte”, advirtió.

Straits Express, al igual que la embarcación Mr. Row, llegó a la isla esta semana a pesar de que debió estar aquí desde junio. Las dos naves forman parte de un trío de embarcacoines, que incluye a Lady Brandi, que alquiló la ATM a HMS Ferries, independiente a la APP firmada en octubre pasado. Ladi Brandi no ha llegado a la isla tras quedar encallada en Luisiana a causa del huracán Ida.

Otras tres naves, propiedad de HMS Ferries, fueron alquiladas a la ATM y ya dan servicio a los viequenes y culebrenses. Estas son Lady Eve, Breezy Point y Summer Wind. Lady Eve, que es la nave que primero llegó a la isla, es usada para viajar a Culebra. La embarcación, aunque tiene rampa no puede atracar en Vieques porque “queda muy alta en el muelle. No se puede utilizar para Vieques”, ha dicho el director de la ATM.

En cuanto a las naves Breeze Point y Summer Wind, viequenses y culebrenses, encabezados por sus respectivos alcaldes han dado quejas cuestionando el estado de las embarcaciones, su capacidad y si son aptas para hacer los viajes a las islas municipio. Miller, en entrevista con El Nuevo Día ha dicho que las naves alquiladas “son temporeras” y que operaran con la flota de la ATM.

Straits Express, una nave fabricada en 1995 y con capacidad para 320 pasajeros aproximadamente, antes de llegar a la isla sufrió problemas en la República Dominicana, donde se le desprendió una plancha de metal y comenzó a llenarse de agua.

“Esa nave es carísima y la remendaron. Ayer se canceló el contrato con Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) con la intención de que esa nave lo sustituyera”, dijo Zenón. Ayer finalizó el contrato de PRFF con la ATM para el alquiler de Julia Leigh.

Ante la avería del Straits Express, la ATM optó por usar para su ruta a Summer Wind, pero se limita la capacidad de los pasajeros porque solo tiene capacidad para alrededor de 160 personas, supo este medio.

La ATM no ha entregado los contratos de alquiler de las naves Straits Express, Mr. Row y Lady Brandi. Pero este medio tuvo acceso a los acuerdos que fueron propuestas de HMS Ferries. Por Lady Eve, Mr. Row y Landy Brandi la ATM acordó tarifas diarias de 18 horas por nave a un costo de $6,925 y pagar por una tripulación de tres miembros $1,050. La movilización de cada embarcación costó $95,000 y la desmovilización costar $50,000.

Las naves, indica el acuerdo, requirieron modificaciones lo que tuvo un costo para la ATM de $350,000.

Por Straits Express se pagaría una tarifa diaria de $14,423 por 18 horas, $1,050 por una tripulación de tres personas. La ATM pagó $150,000 por la movilización de la nave y deberá pagar $100,000 por su desmovilización.

“Esa gente está como los de la Junta (de Supervisión Fiscal) gastando más de lo hay”, sentenció Valencia.