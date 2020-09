La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reveló el horario de operaciones de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) hasta el 14 de septiembre, día en que se cerrará el Registro Electoral.

Por ejemplo, mañana y el sábado siguiente Las JIP atenderán al público mañana y el sábado siguiente en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sin embargo, del lunes 7 al viernes 11 de septiembre el horario de operaciones será de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

El 14 de septiembre el horario se extenderá un poco más, de 8:00 a.m. a 8:00 pm, indicó la dependencia.

Para poder votar, aquellas personas que no se han inscrito, que se mudaron y no han informado su cambio de dirección, que no votaron en dos Elecciones Generales consecutivas, deberán visitar su JIP más cercana.

PUBLICIDAD

Los requisitos de inscripción son: tener 18 años en o antes del 3 de noviembre de 2020, estar domiciliado en Puerto Rico, ser ciudadano americano y no estar incapacitado judicialmente. Para este trámite deben presentar certificado de nacimiento y evidencia de dirección de su domicilio.

Además, el 14 de septiembre es la fecha límite para solicitar el voto adelantado y voto de fácil acceso en el domicilio o en el centro de votación.

Las personas que no sepan dónde está ubicada la JIP que le corresponde puede enviar un mensaje de texto al 787-338-1616 e ingresar su código postal.