El gobernador Pedro Pierluisi anticipó hoy, jueves, que las medidas que tomará el gobierno para detener el repunte en contagios con COVID-19 se concentrarán en los esfuerzos de vacunación.

El mandatario no adelantó mayores detalles sobre las contingencias para detener la variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2. No obstante, sostuvo que analiza la posibilidad de realizar otra rifa de premios para las personas vacunadas y ofrecer un incentivo económico para aquellos ciudadanos que acudan a inocularse por primera vez.

“Creo que la próxima actividad de esa naturaleza será algún tipo de rifa o premio para aquellos que ya se vacunaron, pero en el futuro se pudieran llevar a cabo actividades en las que medie una compensación económica para algunos que no se han vacunado y que acudan a la actividad”, explicó Pierluisi al salir de una actividad.

Resaltó que los detalles serán anunciados a las 3:30 p.m. en una conferencia de prensa en La Fortaleza junto al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.

“El enfoque del gobierno en este momento dado es la vacunación. Ese es el enfoque en todos los países que han enfrentado repuntes por la variante Delta. Es el enfoque que debe ser”, dijo Pierluisi durante una rueda de prensa en un hotel en Fajardo.

“Las estadísticas muestran que la gran mayoría de las personas hospitalizadas actualmente son personas no vacunadas. Los que fallecen, en su inmensa mayoría son personas no vacunadas. La solución es la vacunación. En la medida que sigamos vacunando la población la protegemos porque cuando una persona está vacunada por regla general no se contagia y si se contagiara los síntomas son menores”, dijo Pierluisi durante una rueda de prensa en un hotel en Fajardo.

Ayer, según datos de Salud, se supo de 558 nuevos contagios (prueba molecular y de antígenos), cinco defunciones y sobre 200 hospitalizados.