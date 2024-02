Pedro Pierluisi anuncia “acuerdo” con FEMA para la adquisición de generadores temporales

Pierluisi hizo el anuncio la noche del jueves en sus redes sociales, si bien no abundó sobre el alcance del pacto con FEMA.

En las declaraciones, no se precisa si ya se conoce el costo de adquirir el equipo . Se anticipa que los generadores sean adquiridos mediante una compra, pero otros componentes necesarios para la operación podrían traspasarse a través de un alquiler, dijo recientemente el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón .

No fue posible obtener, de inmediato, declaraciones de FEMA.

A la fecha, sin embargo, el NEPR no ha dado su visto bueno, toda vez que realizó una serie de requerimientos de información a la AEE y los operadores privados de la red, LUMA Energy y Genera PR .

Genera PR, no obstante, se tiene que abstener de las negociaciones dirigidas a la adquisición del equipo, pues se trata de una subsidiaria de New Fortress Energy, la empresa que no solo proveyó los generadores y otras piezas necesarias para su funcionamiento, sino que ha suplido el gas natural que sirve de combustible.