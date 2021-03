El gobernador Pedro Pierluisi anunciará hoy, jueves, los nuevos cambios a la orden ejecutiva para manejar la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19.

Aunque se desconocen los pormenores del nuevo decreto, el gobernador ya anticipó que impondrá más restricciones para evitar las aglomeraciones. La nueva orden ejecutiva entrará en vigor el lunes, 15 de marzo.

El anuncio se hará durante una conferencia de prensa al mediodía que podrás seguir en vivo por elnuevodia.com.

“El jueves voy a estar anunciando una nueva orden ejecutiva que, si mal no recuerdo, entraría en vigor a partir del lunes. La voy a anunciar con antelación cosa de que se puedan preparar aquellos a los cuales les aplique algún cambio”, habría dicho el lunes Pierluisi al finalizar una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“La nueva orden –nuevamente- va a estar buscando evitar aglomeraciones. Evitar aglomeraciones. Yo no estoy listo para estar ahora permitiendo aglomeraciones a gran escala. Las restricciones en la ocupación de los establecimientos comerciales va a continuar en vigor. Puede ser que haya algún cambio, pero va a continuar en vigor. Y yo voy a estar velando que los lugares, sobre todo los lugares cerrados, no estén llenos de personas. No puede ser. Tenemos que guardar el distanciamiento físico entre las personas, utilizar mascarillas. Eso va a estar por buen tiempo”, abundó.

Bajo el decreto actual han habido grandes cantidades de personas en el área de La Perla del Viejo San Juan, mientras la Policía atendía las quejas de multitudes ubicadas en la Placita de Santurce.

Conoce cuáles son las medidas vigentes para entender los cambios de la nueva orden a anunciarse hoy.

- El toque de queda es de 12:00 de la madrugada a 5:00 de la mañana.

- Los establecimientos comerciales pueden operar hasta las 11:00 de la noche.

- Los negocios que no se dedican a la venta y consumo de alimentos pueden operar a 50% de capacidad de ocupación. Los restaurantes, cines, panaderías y demás deben permanecer en un 30%.

- Se reactivan las competencias deportivas en algunas disciplinas. Estas son golf, tenis, ráquetbol, tabla con remo, deportes acuáticos, atletismo, ajedrez, bolos, ciclismo, competencias equinas, levantamiento de pesas, tiro al blanco y carreras de automóviles.

- Se contempla la reapertura gradual de las escuelas públicas y privadas. El gobierno analiza comenzar las clases presenciales durante el mes de marzo.

- Ordena crear protocolo para reiniciar las visitas a centros de cuido de envejecientes. La orden vislumbra que dichas visitas comiencen una vez termine la vacunación de esta población. Lo mismo se estipula para las visitas en las cárceles