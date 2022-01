En momentos en que la isla promedia 12 muertes diarias por el coronavirus y las hospitalizaciones siguen en aumento a cifras récord, el gobernador Pedro Pierluisi hará esta tarde un anuncio sobre las medidas para controlar el nuevo repunte en la pandemia.

El lunes pasado, el primer ejecutivo adelantó que hoy, jueves, presentará una nueva orden ejecutiva por el COVID-19. Señaló que no flexibilizaría las restricciones actuales.

“Todos tienen que entender que estamos en medio de esta pandemia, estamos en medio de un repunte nunca antes visto desde el punto de vista de contagios, así que no esperen que yo esté flexibilizando restricciones, no anticipo que voy a hacer eso. Que nadie espere que voy a flexibilizar restricciones”, sostuvo Pierluisi a preguntas de los medios.

Son varias las órdenes ejecutivas en vigor desde que comenzó la ola más reciente de casos, impulsada por la variante ómicron.

PUBLICIDAD

Uno de los decretos, en vigor hasta el 18 de enero, ordena el cierre de todas las operaciones privadas que atiendan público entre 12:00 a.m. a 5:00 a.m., así como Ley Seca en ese periodo. También prohíbe la celebración de toda actividad multitudinaria que aglomere a más de 250 personas, independiente del lugar —sea exterior o interior— y el horario.

Por otro lado, las disposiciones que limitan el aforo de la capacidad en restaurantes, food courts, barras, teatros, coliseos y otros establecimientos, incluidas en la Orden Ejecutiva-2021-085, quedarán sin efecto el 16 de enero. El aforo actual permitido es de un 50% en sitios cerrados y a un 75% en espacios al aire libre.

“Hasta que yo no vea que los contagios bajan de forma sostenida, hasta que no vea que las hospitalizaciones bajan de forma sostenida, no esperen mayor flexibilización”, comentó Pierluisi.

El Departamento de Salud reportó hoy 25 muertes y una cifra récord de 905 hospitalizaciones por COVID-19. Ayer, miércoles, la agencia reportó 28 decesos adicionales, todos ocurridos en el mes de enero.