El gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes que su administración busca aumentar la plantilla laboral en el servicio público y mejorar la remuneración económica así como las condiciones de trabajo.

Pero destacó que es una “lucha continua” que lleva con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para hacerle entender que no hay tal gigantismo gubernamental, sino que hay áreas que requieren y hasta urgen de personal.

“Llevo -hasta cierto punto- sí criticando la postura de la Junta de que el gobierno es muy grande y que hay que achicarlo. Realmente, lo que hay que buscar aquí es mejorar la eficiencia de nuestro gobierno. Ahora estamos dando un gran paso que lo reconocieron- el de ajustar las escalas salariales en el gobierno para poder atraer el personal que necesitamos en áreas esenciales”, afirmó.

Las expresiones del gobernador se producen luego de un reportaje de El Nuevo Día que reveló que entre los años fiscales 2017 y 2021, la plantilla gubernamental se achicó en 29,388 puestos de trabajo, y paralelamente, las agencias y corporaciones públicas redujeron su gasto en nómina en más de una quinta parte, amparados principalmente en esa baja en la fuerza laboral, de similar proporción.

Se trata de una reducción de 21.6% en los desembolsos de “nómina y costos relacionados” a lo largo del 2017 al 2021, que coincide con la entrada en funciones de la JSF y la aprobación de la Ley 8 de 2017, conocida como la Ley del Empleador Único.

El primer ejecutivo dijo que concurría con los planteamientos hechos por los expertos en administración pública Mario Negrón Portillo y Palmira Ríos. Ambos dijeron que lo vital es mantener la calidad del servicio público en vez de enfocarse en su reducción.

“Me ayuda a mi en la lucha continua ante la JSF”, dijo Pierluisi.

“Sí, estamos comprometidos en reclutar el personal que nos hace falta y estamos comprometidos en que la paga y las condiciones de trabajo de nuestros servidores públicos sean justas y razonables”, apuntó Pierluisi.

Destacó que por años el gobierno ha perdido o dejado ir recurso valioso y experimentado.

“Me consta que hemos perdido mucho servidor público que tenía gran experiencia y gran conocimiento. Por eso, ven que yo estoy propiciando el que servidores públicos que están en el retiro puedan venir a laborar nuevamente al gobierno de forma parcial sin perder sus beneficios de pensión”, agregó en referencia al primer proyecto de su administración que recientemente se convirtió en ley (Ley 53-2022).

El nuevo estatuto autoriza el “empleo regular parcial que en tiempo y en retribución no exceda la mitad de la jornada de la que correspondería al mismo empleo si fuera jornada completa”. Incluye no solo a jubilados sino también a los exfuncionarios públicos que hayan renunciado tras recibir un incentivo o aquellos que se acogieron a lo que se conoce como Programa de Transición Voluntaria (PTV). Sin embargo, a todos solo se les puede dar una jornada parcial, aunque los empleados que renunciaron y los que se acogieron a un PTV no reciben pensión del gobierno, un asunto que limita a los jefes de agencia para reclutarlos.

Por eso, el gobernador dijo estar dispuesto a enmendar la Ley 53-2022 “para mejorarla”.