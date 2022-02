El gobernador Pedro Pierluisi se comprometió hoy, miércoles, a darles un aumento salarial a los bomberos a través de los fondos del American Rescue Plan Act (ARPA) que podría llevar a $2,500 el salario base mensual de este grupo.

“Vamos a utilizar fondos ARPA en la medida que los tengamos disponibles, sino otros fondos que podamos identificar”, señaló el primer ejecutivo, quien estaba en Barceloneta mientras miles de servidores públicos, incluidos los bomberos, marchaban hasta La Fortaleza para reclamar mejoras salariales y un retiro digno.

Ya el gobierno les aprobó a los bomberos un aumento de $125 que entrará en vigor en julio, pero ahora recibirían un nuevo incremento al que se le restaría al alza ya otorgada. No se precisó en definitivo de cuánto sería este último aumento y cuándo entrará en vigor. Se espera que el martes próximo el gobernador haga el anuncio oficial.

PUBLICIDAD

“Ambos grupos (maestros y bomberos) van a ser atendidos y sobre la marcha cualquier otro sector que se sienta que su paga y sus condiciones de trabajo no son las mejores, pueden hacer los reclamos que quieran hacer”, señaló Pierluisi.

José Tirado, portavoz del Sindicato de Bomberos, indicó, sin embargo que en la reunión sostenida hoy, miércoles, con el asesor en Asuntos Laborales, Yamil Ayala, el reclamo de los bomberos es que el alza sea de $1,000 mensuales. “Como parte de la negociación él (Ayala) nos dijo: “‘cuánto es que ustedes están pidiendo’” y nosotros lo que estamos pidiendo es lo que Noelia García nos ofreció, que es $1,000″, detalló el líder sindical la hacer referencia a ese encuentro.

Tirado indicó, sin embargo, que continuarán luchando por un retiro digno. ”Esa manifestación es histórica. Desde el año 1973 cuando los bomberos llevaron una huelga bajo la administración del gobernador (Rafael) Hernández Colón los bomberos no habían abandonado las estaciones y hoy habían 720 bomberos en San Juan”, expresó Tirado.

El gobernador dijo, además, que el “Plan de Clasificación y Retribución” del Gobierno contiene aumentos para los servidores públicos en diferentes posiciones que entrarían en vigor en enero del año que viene. Este plan no incluye maestros, policías y maestros. “A eso la Junta (de Supervisión Fiscal) sí le dio paso”, expresó.

/ Servidores públicos en reclamo por mejores condiciones laborales y salariales marchan hasta La Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

La marcha fue inicialmente convocada por maestros y bomberos, pero otros sectores se unieron. (Ramón “Tonito” Zayas)

Servidores públicos en reclamo por mejores condiciones laborales y salariales. (Ramón “Tonito” Zayas)

"Yo seguiré siendo maestra, pero él no volverá a ser gobernador", lee una pancarta en alusión a Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

Servidores públicos se unieron al llamado para marchar hasta La Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

Maestros, bomberos y otros empleados públicos piden mejores condiciones laborales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunos también piden la renuncia del gobernador Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los maestros comenzaron a reunirse desde temprano el miércoles en el Parque Luis Muñoz Rivera. (Ramón “Tonito” Zayas)

La convocatoria inicial había sido lanzada por organizaciones magisteriales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Otros sectores y grupos se unieron a la convocatoria tras estas expresiones del gobernador: “Nadie está obligado a ser policía ni bombero”. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los maestros también exigen un retiro digno. (Ramón “Tonito” Zayas)

La marcha saldrá a las 10:00 a.m. en dirección hacia La Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una pancarta lee: "Maestrxs luchando... la mejor lección están enseñando". (Stephanie Rojas)

Piquete de maestros en la Central High, en Santurce. (Stephanie Rojas)

Así manifiesta un ciudadano de la clase trabajadora de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un manifestante con un cartel que dice: "Un país que no valora sus maestros no valora su futuro". (Stephanie Rojas)

Manifestante en la línea de piquete en la Central High. (Stephanie Rojas)

Los educadores de la Central High se manifiestan con cacerolas y cánticos. (Stephanie Rojas)

“Estamos encadenados”, expresó el manifestante. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un cartel con el mensaje: "Justicia salarial y retiro digno ahora". (Stephanie Rojas)

Los maestros reclaman que su valor no es temporal, en referencia al aumento temporal que anunció el gobernador Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

El aumento temporal entrará en vigor en julio. (Stephanie Rojas)

Trabajadores sociales, bomberos y otros empleados públicos participarán en la marcha. (Stephanie Rojas)

Un manifestante con una bandera de Puerto Rico. (Stephanie Rojas)

Pancarta con la bandera de Puerto Rico y el mensaje: "Justicia salarial. Retiro digno". (teresa.canino@gfrmedia.com)

Los bomberos también exigen un salario digno. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Algunas personas frente al Capitolio pedían la renuncia de Pierluisi. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Una pancarta con el mensaje: "Las canas se respetan". (Teresa Canino Rivera)

Parte del ambiente en los alrededores del Capitolio. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Bomberos se congregaron frente al Capitolio para unirse a la "Gran Marcha de la Indignación". (teresa.canino@gfrmedia.com)

Directores escolares y enfermeros también llegaron hasta el Capitolio para salir hacia La Fortaleza. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Ambiente en el Capitolio durante la "Gran Marcha de la Indignación" de maestros, bomberos y otros servidores públicos. (Teresa Canino Rivera)

Ambiente en el Capitolio durante la "Gran Marcha de la Indignación" de maestros, bomberos y otros servidores públicos. (Teresa Canino Rivera)

"Digno, digno, digno", es lo que reclaman los docentes para su retiro. (Teresa Canino Rivera)

Ambiente en el Capitolio durante la "Gran Marcha de la Indignación" de maestros, bomberos y otros servidores públicos. (Teresa Canino Rivera)

Por otro lado, Pierluisi dijo que “nunca” se reúne con las personas que llegan en protestas o marchas a La Fortaleza y que es su equipo de trabajo quien acostumbra a atender a estos sectores.

PUBLICIDAD

“Nunca me reúno cuando hay ese tipo de marchas y protestas... no importa el tipo de marcha, mi equipo de trabajo es el que recibe a las personas que protestan y marchan y después me informan. Mi rol es tomar decisiones. Las decisiones se toman en mi despacho cuando estoy con el debido asesoramiento de las personas que me rodean”, expresó el primer ejecutivo.

Mientras ocurría la marcha, el gobernador se encontraba reunido con la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, como parte de su plan de trabajo, donde cada miércoles se reúne con diferentes ejecutivos municipales, explicó la portavoz de prensa del gobernador.

Pierluisi, tal y como había anticipado el liderato magisterial, indicó que mañana, jueves, se reunirá con la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez (FMPR). “Ella pidió por cita una reunión y yo se la voy a conceder mañana, así, sí yo trabajo. Como he dicho, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la Asociación de Maestros, que es el representante exclusivo de los maestros, y siempre es por cita”, argumentó.