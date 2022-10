Pese a que el funcionamiento del sistema eléctrico ha enfrentado múltiples críticas, el gobernador Pedro Pierluisi se mostró esperanzado, este jueves, en que durante la visita de la la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, no reciba comentarios desfavorables, ya que se trata de un cónclave de carácter informativo.

De hecho, a preguntas de la prensa, Pierluisi sostuvo que esperaba que la reunión fuese “bien positiva”.

“Yo he estado en comunicación con la secretaria. Es importante que coordine los esfuerzos del gobierno federal en esta área, el área de la transformación del sistema energético. Cuenta con mi total apoyo y lo que se va a hacer esta tarde es informarla debidamente del status de esa transformación para que así proceda a apoyarnos”, dijo.

Granholm ya está en San Juan, donde se reunirá a puertas cerradas con autoridades gubernamentales, organizaciones ambientales, comunitarias y de la industria privada. La funcionaria federal estará en la isla hasta mañana viernes.

A un mes del paso del huracán Fiona por la isla, aún quedan puertorriqueños sin luz. Al gobernador se le preguntó si esto no dejaba al descubierto que la red eléctrica está peor.

“No, pero como vieron, ya yo le solicité a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) que nos asista para estabilizar el sistema de generación en la isla y FEMA accedió a hacerlo y a utilizar -entre otras entidades federales- al Cuerpo de Ingenieros. Así que sí, ya yo estoy tomando cartas en ese asunto. Hay que entender que el sistema de generación en Puerto Rico tiene dos vertientes: está transmisión y distribución, y está generación. En el caso de generación, es por todos conocidos que nuestras plantas, la mayoría de nuestras plantas son de más de 50 años. Como yo he estado diciendo, es importante que si tenemos los fondos federales disponibles, el Negociado de Energía le dé paso a todas las mejoras y la optimización que podamos hacerle a esas plantas en lo que se transforma nuestro sistema y nos movemos a energía renovable”, respondió el gobernador.

“Dicho de otra manera, el cambio de energía renovable no ocurre de un día a otro. Siempre necesitas un sistema de generación base. Lo necesitamos en óptimas condiciones. Si tenemos el gobierno federal asumiendo el costo de las mejoras en las plantas generatrices, vamos a darle paso porque, en su momento, si se desconectarán las que tengamos que desconectar, en la medida en que la energía renovable sustituya la fuente tradicional que usamos para generar energía. Pero, otra vez, lo que yo quiero es que seamos bien pragmáticos. Tenemos que transformar nuestro sistema, movernos a energía renovable, pero al mismo tiempo nuestra gente no quiere interrupciones. No quiere apagones vengan de donde venga”, agregó.

A preguntas de El Nuevo Día, Pierluisi dijo que no le estaría haciendo solicitudes a Granholm porque “esto es más bien informarla debidamente y entonces también escucharla. Pero realmente ella está para apoyarnos. Ella está para coordinar las agencias federales que son diversas”. De inmediato, mencionó a Vivienda federal, FEMA y el Cuerpo de Ingenieros como agencias federales que intervienen con la restauración del sistema eléctrico de la isla.

Descartó que la visita de Granholm sea producto de algún tipo de desconfianza o falta de credibilidad con el gobierno de Puerto Rico en el manejo de los fondos federales. El gobierno federal otorgó, tras los daños que causó el huracán María a la isla, $11,500 millones para reconstrucción de la red energética y de esa cantidad solo se ha usado un 20%.

Antes de salir de Washington D.C., Granholm dijo que pese a la asignación de miles de millones de dólares para rehacer la red, “todavía hay fallas fundamentales y críticas en el sistema eléctrico de la isla que amenazan su confiabilidad”.

“Esta falta de acción deja en claro que la renovación de la red debe acelerarse para hacer lo correcto por parte del pueblo puertorriqueño”, sostuvo.

El gobernador, por su parte, sostuvo que “cuando ella se refiere a confiabilidad, se refiere al sistema como tal y en estos días obviamente es a la generación”.

“En María no ha habido señalamiento alguno hasta el día de hoy, señalamiento significativo. Los únicos señalamientos y casos que hemos visto de mal manejo de fondos federales relacionados a María tienen que ver con funcionarios federales de FEMA y contratistas de FEMA. No tiene que ver nada con el gobierno de Puerto Rico”, indicó.

Además, recalcó que bajo la administración del expresidente republican Donald Trump fue que se hicieron señalamientos de alegado mal manejo de los fondos federales por parte del gobierno de Puerto Rico.

“Era un discurso que básicamente mencionaba corrupción en Puerto Rico de una forma totalmente inapropiada porque aquí lo que ha habido es una cooperación entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal. Lo ha dicho la administradora de FEMA, (Deanne Criswell)”, dijo.

Pierluisi además indicó que es “importante agilizar, en la medida posible, el uso de los fondos federales simplificando y uniformando guías”.

Granholm recibió la encomienda del presidente Joe Biden, el pasado 3 de octubre, de estar a cargo del nuevo equipo federal que tendrá que darle impulso a la modernización del sistema eléctrico.

Su agenda de reuniones no solo incluye un encuentro con el gobernador, sino también con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz; el sicólogo Eduardo Lugo y el presidente Junta de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, Iván Báez, sobre el impacto del huracán Fiona.

Pero, en torno a las soluciones, los oradores serían el director ejecutivo de Casa Pueblo, Artuso Massol Deyá, el director ejecutivo de Conservación con Ciencia, Raymundo Espinosa, y la presidenta de Salud Integral en la Montaña, Gloria Amador Fernández.

Cuestionado sobre por qué la secretaria no hizo una presentación pública, el gobernador dijo que “este viaje, mi impresión, es que es para que ella se informe y se va a informar de todas las personas con conocimiento en la material”.

Respecto a los cuestionamientos públicos que ha levantado el crear la selección de una alianza público-privada (APP) para que se encargue de la generación en el sistema eléctrico tras la experiencia con LUMA Energy, empresa a cargo de la transmisión y distribución, Pierluisi sostuvo que se trata de un proceso que aún “está en curso”. Además, recordó que la Ley 120 del 2018 exige que sea un proceso confidencial.

“Aquí lo que se está haciendo es cumpliendo con la política pública establecida”, indicó. “En su momento, todo saldrá a la luz pública y se tiene que rendir cuentas de cualquier AP que se establezca”.