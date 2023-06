Aunque reconoció que la pérdida de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por salideros “sigue siendo muy alta”, ubicándose en más de un 60%, el gobernador Pedro Pierluisi defendió ayer el aumento en la factura a partir del 1 de julio.

“El aumento que la Autoridad está estableciendo ahora es de 53 centavos al mes. Estamos hablando que, básicamente, se está quedando el pago del agua al mismo nivel. Esto es un cargo al mes para empezar. Segundo, la Autoridad ya tuvo un proceso de reestructuración de sus finanzas. Logró mejorar su condición fiscal y la Autoridad tiene un programa de inversiones enormes para establecer contadores digitales en todo Puerto Rico”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa, en la que anunció un acuerdo interagencial entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de la Vivienda para utilizar $48.9 millones de fondos provenientes del programa CDBG-MIT para la ampliación de la PR-122 de San Germán a Lajas.

PUBLICIDAD

No prevé alza en la luz

Por otro lado, Pierluisi anticipó que no progresará la propuesta de LUMA Energy ante el Negociado de Energía de Puerto Rico para que aumente la tarifa de energía.

“Es lo que yo dije, hay veces que se habla de aumentos y aquí lo que ha bajado es el costo de la luz. En meses recientes, en septiembre del año pasado, estaba en 33 centavos el kilovatio hora. Hoy día, está exactamente en 20.7 centavos y, en febrero de este año, estaba en 28 centavos. Yo lo que he anticipado para el próximo trimestre, pero la decisión es del Negociado, es que no, no anticipo un alza y, si hubiera un alza, va a ser muy mínima, si hubiera. Pero esa decisión la toma el Negociado de Energía, no la tomo yo como gobernador”, sostuvo.

LUMA Energy solicitó un alza tarifaria de .7 centavos.

Entretanto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió suspender el proceso de confirmación, en el Tribunal Federal, del Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Pierluisi atribuyó la petición a nuevas proyecciones en los ingresos de LUMA Energy, ya que más abonados –industriales, comerciales y residenciales– están optando por desvincularse de la AEE mediante microrredes o sistemas fotovoltaicos.

“Aunque yo no he visto las nuevas proyecciones, lo que yo personalmente anticipo es que va a haber un ajuste en los ingresos proyectados para la Autoridad. Como yo he insistido y entiendo que es posición de la Junta, también cualquier plan de ajuste debe ser sostenible. Debe ser pagable. ¿Qué significa eso? Que la AEE tiene que tener la capacidad para pagar lo que se acuerde, lo que surja de este proceso de quiebra”, apuntó.