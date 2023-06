El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, no ha presentado su renuncia ni es un asunto que se haya contemplado, aseguró, este martes, el gobernador Pedro Pierluisi, quien, de paso, catalogó el trabajo del funcionaro público como “encomiable”.

“No es correcto, por lo menos, eso no está en mi despacho ni está bajo mi consideración, o sea, yo no tengo eso en mi mente y tampoco nadie me ha dicho que él ha presentado su renuncia así que no sé de dónde sale ese rumor”, aseveró el primer ejecutivo.

Rechazó haberle pedido la renuncia a Emanuelli.

“En lo más mínimo. No. Él goza de mi total confianza. Plena confianza y ha tenido una labor encomiable. Gran parte de la población o de las entidades que interactúan con el departamento y así lo reconocen”, destacó Pierluisi.

Líderes de Proyecto Dignidad exigieron hace algunas semanas la salida de Emanuelli luego de que este, tras participar de una vista pública, denunciara que ese partido político busca “quitarle derechos a todo el mundo”.

PUBLICIDAD

Inhibición de Emanuelli

De otra parte, el secretario se inhibió de tomar participación en la radicación de cargos contra su sobrina, Gabriela Rivera Emanuelli, según informó la agencia en un comunicado de prensa.

El Departamento de Justicia informó que la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Bayamón presentó cargos este martes contra Rivera Emanuelli por violación al artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El juez, Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón encontró causa para arresto y le impuso a Rivera Emanuelli una fianza de $5, 000. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Ginny Andreu Rosario.

“Debido a que Rivera Emanuelli es sobrina del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, el titular de la agencia, tan pronto fue informado del caso, presentó una notificación de inhibición ante la Oficina de Ética Gubernamental”, informó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.

“El secretario es consciente de que en el Departamento de Justicia le aplicamos las leyes a todos por igual y siempre ha dado gran deferencia a los fiscales para realizar su trabajo. En esta ocasión, este nos informó su decisión de no participar en ningún asunto relacionado con este procesamiento. El caso se investigará y se procesará como cualquier otro”, añadió la fiscal.