El gobernador Pedro Pierluisi reconoció este lunes que, pese al pedido continuo que ha hecho al gobierno federal para que le asista con visas de dos años para personas diestras en la construcción procedentes de Centroamérica y de la República Dominicana, no ha hallado eco y, ante ese escenario, el gobierno ha recurrido a readiestrar puertorriqueños con fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR).

Pierluisi pidió al Congreso Visas H2-B para al menos unos 30,000 trabajadores migrantes que necesitaría la isla para llevar a cabo la obra permanente, producto de los daños que causó el huracán María hace más de cinco años.

“Yo he hecho ese planteamiento consistentemente. Tengo que admitir que no tengo respuesta afirmativa. El tema de inmigración es un tema complejo y en Estados Unidos es controversial. Lo que sí se me ha indicado -en varias oportunidades, es que no vislumbremos, por lo menos, a base de información que me han dado, que se pueda legalizar a alguien que entró ilegalmente”, dijo.

Cuestionado por El Nuevo Día si existe otro plan alterno al pedido de visas, el gobernador respondió: “Bueno, el que hay usando fondos CDBG-DR”.

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, explicó que han usado $90 millones de fondos CDBG-DR para el readistramiento de 3,360 personas con la ayuda de 24 organizaciones sin fines de lucro.

La falta de mano de obra, la burocracia, la ausencia de andamiajes adecuados en el gobierno central y los municipios, entre otros factores, han mantenido en rezago la reconstrucción de la isla.

“Los proyectos se irán sacando en la medida que tengamos la capacidad para hacerlo”, sostuvo Pierluisi. “Tenemos fondos y proyectos para muchos años más. Cuanto antes los llevemos a cabo, mejor. Pero obviamente la obra se irá adelantando según nuestra poca capacidad”, agregó.

El gobernador no precisó cuánto dinero destinado para la reconstrucción se ha gastado más allá del desembolso que se le da a recipientes desde el año pasado llamado Working Capital Advance. Indicó que “se ve una diferencia bien marcada desde enero del 2021″, pero no refutó que haya lentitud o rezago.

“Pero seguirá arrancando. Esto arrancó y no hay quien lo pare. Esto va a tomar muchos años. Estas obras permanentes toman muchos años. Algunas son obras complejas”, afirmó el primer mandatario.