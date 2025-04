“Esta ley dispone, en ese artículo, que se puedan suspender los reglamentos por un desastre natural, un terremoto o un huracán, que no puede seguir el trámite usual. Pero aquí, no estamos ante ninguno de esas situaciones. No empece la situación seria del sistema energético, no estamos ante una de esas instancias. En otras palabras, no hay una fuente legal para hacer lo que esta orden ejecutiva está haciendo”, dijo Saadé, al afirmar que la OE 2025-016 tiene “vicios de ilegalidad”.