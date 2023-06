El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, se expresó tras concluir la conferencia del Proyecto Dignidad (PD), que hoy solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) una investigación sobre expresiones del titular, que catalogaron como “discriminatorias”, durante una vista pública sobre el Proyecto del Senado 495, el pasado 25 de mayo.

“Aclaré mis expresiones personales sobre el tema del aborto tras la vista celebrada el mes pasado y dejé establecido que no estaban dirigidas a Proyecto Dignidad ni a particularizar a partido, grupo o sector alguno, sino a ilustrar el alcance de la legislación propuesta y garantizar la mayor amplitud de derechos. Por lo que para mí es un asunto atendido y continúo enfocado en la labor que me ocupa al mando del Departamento de Justicia”, declaró en un comunicado.

Asimismo, el titular aseguró no tener “ningún inconveniente” con la solicitud del PD.

“Como secretario de Justicia, respeto el derecho constitucional a la libertad de expresión, así como asociación y culto. Jamás censuraría a quienes no coinciden con mis opiniones. Siempre he desempeñado mis funciones con integridad, objetividad y ética, y así lo continuaré haciendo. Por lo cual no tengo ningún inconveniente con cualquier curso de acción”, finalizó.

PUBLICIDAD

El Proyecto del Senado 495 propone se requiera la autorización de, al menos, uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años para una terminación de embarazo.

Ese día, en su turno de preguntas, Emanuelli Hernández tuvo un tenso intercambio con la senadora Rodríguez Veve, en el que aludió, en términos generales, a las iniciativas de Proyecto Dignidad contra los derechos reproductivos de las mujeres.

“Este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas y yo creo que con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría es ponerles una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad y, créame, eso es algo impropio”, señaló entonces Emanuelli.

El secretario de Justicia comentó a la senadora que “ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitándole derechos a todo el mundo”.

Tras el intercambio, el PD también peticionó al gobernador, Pedro Pierluisi, la renuncia de Emanuelli Hernández, algo que Pierluisi descartó.

“La contestación es que no”, dijo el gobernador a El Nuevo Día, al ser preguntado por el reclamo de los líderes de esa organización política.