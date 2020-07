La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy, jueves, que firmará una nueva orden ejecutiva que implementará medidas más estrictas para tratar de mitigar el repunte en casos positivos de COVID-19 que comenzó desde mediados de junio.

Revive aquí el mensaje especial:

La nueva orden ejecutiva entrará en vigor mañana, viernes, y se extenderá hasta el 31 de julio, anunció Vázquez Garced.

Las medidas anunciadas por la gobernadora se asemejan a las directrices implementadas cuando se aprobó la Fase 3 de la reapertura del país, que incluyó el permiso para abrir comercios como centros comerciales, restaurantes y agencias de gobierno; el uso mandatorio de mascarillas en lugares públicos y relajar el toque de queda que, al momento, transcurre desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

“Hemos decidido mantener el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., pero se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 7:00 p.m. y no se permitirá la operación de barras. No se permitirá la aglomeración de personas fuera de los establecimientos. Los negocios y restaurantes regresan a operar a un 50% de capacidad de personas y no se permitirán filas en el exterior. Las personas tendrán que esperar en sus automóviles”, indicó Vázquez Garced.

La mandataria también prohibió la práctica de deportes de contacto y solo se permitirá la práctica de disciplinas individuales, sin contacto con otras personas.

Además, las marinas no podrán operar durante la nueva orden ejecutiva, al igual que barras, discotecas, cines, salas de teatro, casinos y gimnasios.

La gobernadora también anunció una inyección de $100 millones adicionales para reforzar la respuesta al coronavirus. Los fondos se utilizarán para apoyar a los municipios en su lucha contra la pandemia. Además, anunció un desembolso adicional de $150 millones para ayudar a los hospitales privados.

Del mismo modo, la reapertura de la industria turística se pospuso hasta el 15 de agosto, anunció la gobernadora. Además, le solicitó a la Agencia Federal de Aviación (FAA, en inglés) a limitar los viajes a Puerto Rico provenientes de Florida y Texas, estados que han registrado una explosión en casos positivos de COVID-19.

De igual manera, Vázquez Garced hizo un llamado a la población entre 20 y 29 años a mantenerse en sus hogares y respetar las reglas de distanciamiento social luego que las estadísticas más recientes revelaron que los contagios entre este grupo de edad facilita la propagación del coronavirus en poblaciones más vulnerables.

“Hago un llamado a todos los jóvenes, que tienen una gran responsabilidad con sus padres, abuelos, amistades y hermanos. Utilicen el mecanismo de protección, la mascarilla, el hand sanitazer y el distanciamiento social... es el único mecanismo que tenemos para salvar a nuestros seres queridos”, resaltó Vázquez Garced.

De acuerdo con los datos del Departamento de Salud, Puerto Rico suma hoy 3,119 casos positivos confirmados, 7,455 contagios probables, 172 muertes y 280 hospitalizados por el virus.

El doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública, explicó que desde finales de mayo Puerto Rico promediaba menos de un uno por ciento en casos positivos por día, pero el número comenzó a aumentar desde finales del mes de junio y, actualmente, ronda entre 4% y 5%.

Mientras, el doctor Juan Carlos Orengo detalló que, para el 29 de marzo la relación de casos diarios con acumulados comenzaron a bajar, pero en mayo la relación comenzó una tendencia de incremento. Añadió, además, que el número de hospitalizaciones comenzó a subir desde el 18 de junio.

“Los datos evidencian un aumento en el número de casos y hospitalizaciones, lo que requiere una focalización en los municipios para controlar los contagios”, sostuvo Rodríguez Orengo.