La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó hoy que se mantendrán las restricciones que han estado vigentes hasta hoy y el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. para evitar los contagios de COVID-19.

“La evidencia suministrada por el Departamento de Salud y según discutida en reuniones con el “task force” médico de Puerto Rico, Puerto Rico Science Trust, “task force” médico de Ponce, Instituto de Estadísticas y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, demuestra que la transmisión comunitaria representa el porcentaje mayor de los casos positivos de COVID-19. Reitero mi posición de que seguiremos tomando las medidas necesarias por la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos. Yo lo expresé cuando emitimos la pasada Orden Ejecutiva, que dependiendo el comportamiento de las personas, seguiríamos con las restricciones”, dijo la mandataria en un programa especial transmitido por WIPR.

Entren los pocos cambios que incluye la nueva orden que entra en vigor del 1 al 15 de agosto, se añade como una de las circunstancias exentas del cierre del domingo, los eventos electorales del 2 y del 9 de agosto de 2020, respectivamente, autorizados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

También, las ferreterías estarán autorizadas a operar los domingos.

Como ha sido la norma por las últimas dos semans, todos los negocios deberán cerrar los domingos y los restaurantes solo podrán ofrecer servicios de “carry-out” o entrega. Asimismo, se mantiene la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas desde las 7:00 de la noche los días en semana y todo el día los domingos.

En el caso de los restaurantes, el 50 % de la ocupación máxima en los salones comedores tiene que permitir el distanciamiento físico de 6 pies los comensales. En caso de que esta ocupación máxima no permita el distanciamiento físico, el restaurante tendrá la obligación de disminuir la ocupación hasta tanto pueda permitir el distanciamiento físico adecuado.

Las playas y los balnearios permanecerán cerrados los domingos, y continúa el cierre de las marinas.

En cuanto a las escuelas, las clases presenciales comenzarán el 17 de septiembre de 2020, tanto en los colegios privados como en las escuelas del sistema público, si el control del desarrollo del virus lo permite.

Por otra parte, se prohíbe el uso de las áreas comunes, entiéndase, piscinas, gimnasios, canchas o cualquier lugar análogo, de los condominios, urbanizaciones o cualquier otro complejo de vivienda, sometido o no al Régimen de Propiedad Horizontal, para desalentar todo tipo de actividad que propenda al aglomeramiento de residentes y visitantes.

Será obligación de cada patrono, incluyendo dueños de negocio, comunicar, inmediatamente, los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 entre su plantilla de empleados al Departamento de Salud.

Mientras, la calendarización de toda cirugía electiva estará condicionada a los estándares médicos, conforme a los protocolos sobre el COVID-19.

En términos de la industria turística, las hospederías, incluyendo los alquileres a corto plazo (“Short Term Rentals”), que no cuenten con un Número de Identificación de Hostelero de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), tienen una prohibición total de apertura y operación en todo momento, por lo que sus propietarios e inquilinos estarán sujetos a las penalidades impuestas por incumplimiento, según dispuestas en la presente Orden Ejecutiva.

Los propietarios, gerentes, administradores o responsables de propiedades de alquiler a corto plazo deberán garantizar que, durante la estadía de los huéspedes, se prohíba la entrada de personas que no están debidamente registradas como individuos alojados en la propiedad ingresen a la misma. Se prohíbe, además, la realización de actividades sociales, eventos o reuniones grupales en propiedades de alquiler a corto plazo.

“Desde que comenzó esta emergencia del COVID-19 no hemos dudado en actuar en bien de nuestra gente. Vamos a seguir con las medidas restrictivas porque nos toca a cada uno de nosotros disminuir el contagio. Nuestra gente tiene que poner de su parte y responder a este llamado para protegerse y cuidarse, ellos y sus familias. Nosotros no queremos más restricciones, pero necesitamos que cada ciudadano sepa de las consecuencias de no hacer caso”, dijo la mandataria.

Según el Departamento de Salud, hasta hoy, había 5,997 casos confirmados, 219 muertes y 488 hospitalizaciones. Mientras, hay sobre 10,700 casos probables.