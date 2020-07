La gobernadora Wanda Vázquez Garced advirtió este lunes que “si el pueblo no coopera” tomará medidas más rigurosas para contener la propagación del COVID-19 tras el aumento significativo de infectados en Puerto Rico.

Sus expresiones se producen a solo horas de que se reúna a las 2:00 p.m. para discutir posibles cambios a la orden ejecutiva para hacer frente a la emergencia de salud pública con miembros del “task force” médico.

“De ser necesario tomar unas medidas más rigurosas durante esta orden ejecutiva, no les quepa duda de que las voy a tomar. Yo lo expresé en las dos veces anteriores en que me dirigí a ustedes. Si el pueblo coopera, continuamos la apertura. Si el pueblo no coopera, tendremos que regresar a tomar unas medidas más rigurosas. No voy a poner en riesgo la salud y la vida de nuestro pueblo”, sostuvo la primera mandataria a través de una transmisión en vivo por su página de Facebook.

La orden ejecutiva vigente se vence el próximo miércoles, por lo que la mandataria tomará en consideración lo que digan los expertos en salud para anunciar cómo sería la próxima fase.

Según la convocatoria de La Fortaleza, Vázquez Garced atenderá después a la prensa en una conferencia de prensa que podrás seguir en vivo por elnuevodia.com. El encuentro será en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, en Río Piedras.

Hace llamado a los jóvenes y turistas

Vázquez Garced sostuvo que durante el fin de semana cientos de personas acudieron a diversos establecimientos sin los protocolos de seguridad establecidos para evitar el contagio de COVID-19, como lo son el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Resaltó que aunque estas personas “tienen derecho de compartir”, no pueden poner en riesgo a los demás.

“Jóvenes, hago un llamado a ustedes. Tienen todo el derecho del mundo para compartir, todo el derecho del mundo para estar compartiendo con sus amistades, pero recuerden que en la medida en que no se protejan, cuando lleguen a su casa pondrán en riesgo a sus propios padres y abuelos”, subrayó la gobernadora.

Asimismo, dijo que los turistas que no usan mascarillas en la isla “no pueden estar en nuestras calles”, por lo que, según ella, los dueños de hoteles, paradores y alquileres a corto plazo tienen que asumir su “responsabilidad” de dar las advertencias necesarias a los visitantes.

“ Seamos conscientes de que el pueblo de Puerto Rico ha sido un ejemplo al mundo y no lo vamos a echar a atrás ” Wanda Vázquez, gobernadora

La primera ejecutiva también precisó que los negocios y establecimientos que no cumplan con las medidas de seguridad necesarias se enfrentarán al cierre de sus operaciones por parte del Departamento de Salud por hasta seis meses o más.

Alertan sobre el aumento de casos

Ayer, el doctor Juan Carlos Reyes, miembro del grupo asesor de salud, alertó que se tienen que tomar medidas urgentes para atender el repunte de casos de coronavirus.

“Estamos en un repunte y, evidentemente, tenemos que hacer cambios en nuestra política, porque pensar en seguir reabriendo sectores está cuesta arriba”, indicó el epidemiólogo a El Nuevo Día.

De hecho, Reyes no descartó volver a un “lockdown” de 14 días, periodo de incubación del COVID -19, para “apagar el fuego”, si se continúan reportando números mayores a los registrados en los meses de mayo y junio.

El grupo médico sugeriría también que se revalúe el aumentar el por ciento de capacidad de clientes permitidos en un mismo espacio, ya sean oficinas, restaurantes o centros comerciales.

“Entendemos el efecto devastador que tendría en la economía de país y eso lo hemos discutido, pero en nuestros planteamientos estamos tratando de ser lo más salubrista posible”, sostuvo.

Según los últimos datos del Departamento de Salud, hasta hoy los casos positivos confirmados ascienden a 2,811, a la vez que los contagios probables se colocaron en 7,199. La cifra de muertes asociadas a la enfermedad permanece en 167.